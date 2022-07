Educación vial

Señor Director:



Las estadísticas reveladas por las autoridades de tránsito en Colombia preocupan de manera significativa, toda vez que se evidencia un aumento del 15 por ciento de las fatalidades en el primer semestre de 2022, poniendo en alerta a Bogotá, ciudad que presenta un aumento de la accidentalidad vial en un 30 %. Es loable que el equipo de empalme del nuevo Gobierno ponga interés y lupa en el nuevo Plan de Seguridad Vial (PSV) 2023-2031.

La Agencia de Seguridad Vial (ASV), que remplazó al Fondo de Seguridad Vial (FSV), no ha demostrado su capacidad y acción para disminuir la cifra de siniestros en carreteras. Las campañas preventivas y educativas que adelantaba en su oportunidad el FSV eran visibles y de gran ayuda para evitar accidentes. Hacían presencia en zonas demarcadas con controles de velocidad, puestos de control de motociclistas con capacitaciones incluidas.



Eran algunas de las acciones que contribuían a que los conductores tomaran conciencia sobre la responsabilidad al conducir. Esos planes educativos deben ser retomados extendiéndolos a colegios, universidades y empresas.



Álvaro Sandoval Gómez

Cultivos de granos

Señor Director:



¿Sabrá la nueva y antigua ministra de Agricultura por qué se acabaron los cultivos de granos desde hace muchos años en toda Colombia?



Tendrá ella la muy interesante tarea de averiguar por los enormes subsidios en los países industrializados que siembran maíz, algodón, millo, soya, entre otros productos. Estas ayudas de las potencias son, en parte, lo que hace inviable tener estos cultivos en Colombia. ¿Qué pensará hacer al respecto?



Hernando Flórez Caicedo

Renovar los gremios

Señor Director:



Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, se pronunció en una entrevista con Yamid Amat sobre las exenciones a varias empresas que deberían ser eliminadas, en parte, porque privilegiaban a unos sectores económicos únicamente y no a la totalidad de estos y, más importante, porque su suspensión liberaría unos recursos muy importantes.



Mi pretensión no es cuestionar el lobby, pero sí invitar a los gremios a transformarse, ayudando a sus sectores a ser más competitivos mediante la aplicación de mejores prácticas, entendiendo que la tecnología y el orden mundial exigen estos cambios.



Debemos empezar a evaluar si las competencias y los perfiles de quienes dirigen los gremios es la requerida y proceder en consecuencia. De ustedes depende en gran parte el éxito empresarial en el nuevo Gobierno.



Gabriel Remolina Ordóñez

Vandalismo selectivo

Señor Director:



Cuando se presentó la Reforma Tributaria de este Gobierno llovieron rayos y centellas, todo el mundo protestó, hubo desmanes y vandalismo. Ahora resulta que el presidente electo va a presentar una reforma con mayor recaudo, pero nadie dice nada. ¿Será que no se han enterado?



Laura Franco

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co