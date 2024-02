El nuevo virus llegó a Colombia

Señor Director:



Es triste encontrarnos con la noticia de la muerte de Cristopher Blanco, cadete de la Escuela Militar José María Córdova, por causa del virus de la influenza AH3N2.

Es importante reconocer las medidas de prevención para evitar la propagación de enfermedades infecciosas, en especial en entornos cerrados en donde la interacción cercana es mucho más común. Es fundamental el saber que tenemos que tomar conciencia, no es un juego, estamos hablando de cómo tener nuestra salud a salvo.



Implementemos el uso del tapabocas, no lo utilicemos porque sea una obligación, démosle utilidad para salvaguardar nuestras vidas. Hace cuatro años fue el covid-19 y no sabemos qué nos depara el futuro, el estar prevenidos puede salvar muchas vidas.



María José Cortés Martínez

No olvidar a la comunidad emberá

Señor Director:



Me causa mucha tristeza ver el estado actual que vive hoy la comunidad emberá en el parque Nacional de la capital, esperando a que el Presidente se reúna con ellos para exigir mejores condiciones de vida y soluciones a la situación de conflicto que viven en sus territorios.



Es indignante ver cómo los niños se tienen que bañar en medio del frío de Bogotá sobre el agua que sale debajo de una tubería directo al caño que se encuentra en este lugar. Entendiendo que no tienen dónde asearse ni mucho menos lavar su ropa, considerando esto algo antihigiénico para ellos y su salud. Bueno que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vea el estado en que vive esta comunidad en este sitio. Y que el presidente Gustavo Petro aproveche para hablar con ellos y generar una solución inmediata para devolverles sus tierras y regresar en paz.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Urge un gran acuerdo

Señor Director:



Hace un año y medio, Colombia optó por elegir a un candidato de izquierda para liderar el país, siendo una gran oportunidad para demostrar un cambio total respecto a lo que tradicionalmente había prevalecido. Sin embargo, el objetivo primordial era superar la violencia que tanto ha costado en términos sociales, económicos y de vidas humanas.



La paz ha sido una búsqueda constante, y el proceso suscrito en 2016 representaba un eslabón clave. El actual gobierno ha dejado claro su compromiso con este objetivo. Es imperativo que las altas esferas del Gobierno, ramas del poder público, partidos políticos, sociedad en su conjunto y sector económico reduzcan la intensidad de sus comentarios. Es necesario que se alcance un gran acuerdo en beneficio de todos. ¿Será mucho pedir?



Gustavo A. Camelo H.

