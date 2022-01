Los caprichos de Djokovic

Señor Director:



Estoy de acuerdo con la columna de Juan Lozano ‘La novela del obtuso señor Djokovic’ (10-1-2022). Por más número uno del mundo que sea, el tenista serbio no pude pasarse por la faja las normas de una nación ni los derechos ciudadanos de los demás.

Cada país es soberano en sus normas y el hecho de ser una figura del deporte, por el contrario, lo obliga a ser un ejemplo de acatamiento y respeto, antes que de arrogancia y de soberbia. Entonces, ¿si a Djokovic le da por fumar en los recintos cerrados, los demás tienen que soportar sus humos, por ser él? Él es dueño de sus libertades, pero estas van hasta donde empiezan los derechos generales y más en este caso, donde se enfrenta una pandemia y están de por medio la salud y la vida de los demás. Sería muy triste y un mal ejemplo que Australia aceptara los caprichos del tenista y su equipo, que en este caso incentivan a los antivacuna, actitud que tanto daño le está haciendo a la humanidad. Qué lástima, porque es un gran tenista. Por eso, por su comportamiento social y su ejemplo, es tan grande Roger Federer.



Lucila González de M.

Adiós a Edgardo Román

Señor Director:



Con ovación de pie despedimos entre aplausos al irrepetible actor colombiano Edgardo Román, quien partió a los 71 años. Polifacético como ninguno. Su dominio escénico en teatro, televisión y cine inigualable lo catapultó como un grande en Colombia. Inolvidable el Jorge Eliécer Gaitán encarnado por él en ‘El Bogotazo’. Como Atahualpa en teatro. En cine todo lo hizo bien. Es imposible en esta nota compilar toda una carrera tan brillante como la de Edgardo Román. “Cuando un amigo se va...”. Adiós al maestro, al actor, pero sobre todo al gran ser humano que fue y que entre bambalinas debe estar feliz sonriendo como siempre en el escenario de la eternidad. Los artistas no mueren, trascienden con la luz de las estrellas. A sus hijos y nietos, abrazo inmenso. Se baja el telón. Vuela, amigo, vuela, vuela.



Helena Manrique Romero

Bogotá

Bajo nivel de lectura

Señor Director:



En un país donde quienes lideran la educación evitan ser evaluados no se puede extrañar el bajo nivel del estudiantado colombiano, que se refleja en los pobres resultados de las diferentes pruebas internacionales donde participan.



Hoy, por cuenta de una serie de embelecos como el del libre desarrollo de la personalidad, en los colegios no se enseñan religión, educación cívica, urbanidad e historia de Colombia. Tampoco se ejerce la disciplina.



Hace muchos años los estudiantes participábamos en los llamados y tristemente desaparecidos centros literarios, donde el profesor dividía el grupo en dos y los enfrentaba en unas batallas culturales: literatura, historia, geografía universal, ortografía, puntuación, conjugación de verbos, gentilicios, etcétera, que enriquecían de manera importante el nivel cultural de los participantes.



Hoy, leer un libro como tarea escolar, con contadas excepciones, tiene sabor de castigo. Pero la mayoría lo resuelve muy fácil. En el ‘rincón del vago’ se encuentran resúmenes de una hoja para atender la exigencia académica.



¿Tendremos futuro?



Mario Patino Morris

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co