Reconocimiento a las parteras

Señor Director:



Se debe destacar el reconocimiento que ha hecho la Unesco, como patrimonio de la humanidad, a la labor realizada por las mujeres parteras del Chocó, una importante tarea de muchos años como es la de ayudar a madres y bebés para su proceso y nacimiento en esa región del Pacífico colombiano, que en muchos casos no tienen médico para atenderlo.

Últimamente han sido capacitadas por médicos graduados, para detectar cuando un bebé viene con problemas para nacer. Una tradición y trabajo que se han extendido de mujer a mujer en esa región, donde escasean los médicos de ese importante momento para todos los seres humanos, que necesitamos nada menos que alguien nos ayude a nacer, en este caso, las maravillosas parteras. Felicitaciones y agradecimiento a la Unesco por haber reconocido tan importante profesión y dar apoyo para seguir ejerciendo tan importante labor social.



Jorge Trujillo Mejía

Otro pedido de prudencia

Señor Director:



Me refiero a su comentario editorial ‘Otro peligro que acecha’ (9-12-2023), sobre el licor adulterado, un delito miserable. A quienes se dedican a este ilícito, las autoridades los deben perseguir y judicializar sin contemplación. El que hayan decomisado ya diez mil botellas en el país ha evitado muchas tragedias, muchos costos, inclusive para el sistema de salud. Que sigan las pesquisas y que la gente denuncie, como lo pide su diario.



Otra prevención en estas fechas es la prudencia en las carreteras. Que el paseo a ciudades y campos, que las visitas a las familias sean un disfrute seguro. Eso depende de todos. De las autoridades controlando, de vías señalizadas, de que los vehículos sean revisados antes de tomar las carreteras, y de una responsabilidad máxima de los conductores, que no deben manejar trasnochados ni bajo los efectos del alcohol.



Pero también de los acompañantes, quienes tienen que impedir que ello ocurra, ni que haya exceso de los límites de velocidad, pues son sus vidas las que están en juego. Y la tranquilidad familiar.



Lucila González de M.

Los derechos humanos

Señor Director:



La Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulgó el 10 de diciembre de 1948, hace 75 años, porque la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en la entonces recién terminada Segunda Guerra Mundial.



Todos los derechos humanos son importantes, pero los más relevantes pueden ser el derecho a la vida, a la libertad, al debido proceso, a formar una familia, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la felicidad, a la seguridad.



En el mundo entero ronda la inseguridad en la que se ven involucradas la vida y la propiedad, y hay organizaciones que han declarado a la familia objetivo militar.



Causan horror las violaciones de derechos humanos en Ucrania, Israel- Gaza y la amenaza de Venezuela frente a Guyana. Y en Colombia, en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, en las calles de las ciudades capitales.



Carlos Fradique-Méndez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.