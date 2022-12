Señor Director:



¿Por qué aquí tenemos males tan viejos, recurrentes y a la vez insolubles? Otra vez en diciembre viene la noticia de las tragedias, de muertes -van 16 en Bogotá, según informa este diario- por licor adulterado. Este es un crimen miserable que no tiene perdón de Dios. ¿Cómo se lucran una personas, a sabiendas de que con su accionar otras pueden perder la vida o quedar ciegas, o tener serias consecuencias de salud?

No hay respeto a las demás personas, pero tampoco a la ley. Y tampoco hay solidaridad suficiente, porque alguien debe saber de las fábricas clandestinas. Por favor, que haya autoridad y leyes. Que no se juegue con la vida de la gente. Lo triste es que esto es escándalo de un momento y volvemos a verlo otro diciembre. Qué pena.



Lucila González de M.

Sobre los ‘gestores de paz’

Señor Director:



Estos últimos días el presidente Petro ha generado un enorme debate al anunciar su intención de liberar cerca de 230 jóvenes capturados en el marco de las protestas sociales ocurridas a lo largo del 2021, nombrándolos “gestores de paz”. Todo esto abre una discusión muy compleja sobre el papel de estos actores en el conflicto, los límites y las reglas que deben seguir.



Ya que se supone que todos estos jóvenes nada tienen que ver con los grupos armados o disidencias con las que se está negociando actualmente, no hay justificación o nexo alguno para otorgarles la libertad. Si bien el primer mandatario tiene las facultades para hacerlo, debe velar por el cuidado de la legitimidad e independencia de la Rama Judicial en nuestro país.



Ojalá que el afán por cumplir promesas populistas hechas en campaña no dañen u otorguen impunidad a quienes cometieron crímenes violentos. Protestar es un derecho, pero hacerlo bien es un deber.



Tomás Galindo Caballero

Sin policías en TransMilenio

Señor Director:



Últimamente, TransMilenio se encuentra sin seguridad debido a la ausencia de la policía en estaciones y articulados, por lo que el número de colados y la inseguridad reinan en el sistema. No se ven mejoras en el servicio, la gente se queja de los robos diarios, abusos hacia las mujeres y actos de intolerancia.



¿Qué estará haciendo la alcaldesa Claudia López frente a este dolor de cabeza para quienes usamos este sistema? La cantidad de vendedores ambulantes, inclusive habitantes de calle que circulan, reflejan el descontrol.



Los usuarios pedimos que se mejore la seguridad en los buses, que vuelva la policía a las estaciones y que no haya más daños en estos sitios. En fin, que se recupere el control para que vuelva a mejorar el transporte público de Bogotá. Exigimos soluciones inmediatas.



Carlos Mauricio Restrepo

