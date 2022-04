Hacer más por Ucrania

Señor Director:



¿Cuándo va a parar la guerra que desató Rusia, o Putin, mejor, en Ucrania? ¿Va a seguir el mundo viendo las atrocidades que cometen los soldados al mando del Kremlin, sin hacer más, sin presionar con mayores medidas? China, que podría ayudar mucho, juega un papel triste, del lado de Rusia, sin apoyarla militarmente. ¿No hay humanidad? ¿No sienten dolor y pena al ver una población civil valiente, eso sí, pero sacrificada por los misiles del enemigo?

Lo que ha pasado en los últimos días es horrendo, un atropello al Derecho Internacional Humanitario. El ataque a una estación de tren en Dombás es algo que estremece e indigna. Más de 50 civiles murieron allí. ¿Dirá Putin, otra vez, que es un ‘montaje’? Rusia ya no tiene disculpa ante el mundo, que debe seguir condenando semejante vesania y hacer más. El pueblo ruso debe levantarse.



José Francisco Piñeres

Votar bien

Señor Director:



Elegir a alguien al que no se conoce, más allá de lo que expresa o propone, resulta siendo un acto de buena fe peor que el que se tiene para llegar al matrimonio. A diferencia de este último con una elección popular, la pareja se une supuestamente conociéndose y amándose, y el divorcio es el paso más simple e inevitable. Mientras que en una elección presidencial la convicción del acto tiende a ser mucho más instintiva y algunas veces irracional (casos de Venezuela o Nicaragua), y en el que tratar de deshacer ese vínculo puede llegar a ser como el esposo posesivo, autoritario y obsesivo: destructivo, y en muchas ocasiones, fatal. Si algo bueno hicieron por nosotros nuestros próceres fue dejarnos libres y en democracia. Votar bien en estos tiempos ya no es por el menos malo, como solíamos decir antes, sino por aquel que no ponga en riesgo lo que nuestros antepasados lograron y nos dejaron como herencia.



Wadid Arana D.

Respuestas a la inseguridad

Señor Director:



El problema de inseguridad, en Bogotá o en otras ciudades, hay que atacarlo, en forma primordial, mediante la colaboración ciudadana, y en esto se incluye que los afectados denuncien a los delincuentes, que haya respuesta inmediata de la Policía y que los encargados de la justicia castiguen a los delincuentes en forma eficiente y severa. Además, que los centros carcelarios sean de verdadera rehabilitación y no centros de especialización delictiva.



Será tan grave la situación de la inseguridad en Colombia y otras naciones que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que el 60 por ciento de las personas que viven en ciudades de países en vías de desarrollo han sido víctimas de la delincuencia por lo menos una vez en los últimos cinco años.



Ante este panorama, solo queda que haya respuestas contundentes y coordinadas por gobiernos y autoridades. Y, como lo afirmó Luis Noé Ochoa en su columna (9/4/2022), la inseguridad es un problema en donde no tiene cabida la estigmatización de ningún grupo; es la situación real en las principales ciudades y más aún en Bogotá, donde se vive en permanente acoso e intranquilidad.



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

