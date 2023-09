Una escuela más allá de los muros

Señor Director:



Los maestros y la comunidad educativa deberíamos aprovechar los debates sobre la reglamentación del derecho a la educación, para pensar en qué tipo de enseñanza se debe abordar; es hora de que se ponga sobre el tapete que la escuela no es solo de los muros de ella hacia adentro.

La transformación pedagógica debe partir de la discusión del papel que debe desempeñar la escuela en este siglo tan convulsionado, de tal forma que contribuya a la mejora de la sociedad. En ese sentido, temas como el agua para la vida, la relación que hay entre la educación y los niveles de ingreso –que señala Anif–, para no hablar de otros temas, deben llevarnos a replantear contenidos y la forma de abordarlos, de tal manera que nuestros alumnos comprendan la importancia de lo que sucede más allá de los muros.



Profesor Henry Sarabia Angarita

¿Una tarifa adicional?

Señor Director:



Soy de clase media, de la tercera edad y todos los días busco consumir menos energía apagando luces, electrodomésticos, etc., con el fin de bajar el valor que Enel Codensa cobra mensualmente. Así mismo, intento bajar el consumo de agua y su cobro bimestral.



Me parece una medida arbitraria e inconstitucional la creación de una tarifa adicional que tengamos que pagar con el consumo de energía, por algo ajeno a dicho servicio público: subsidiar el transporte público, ya sea que los usemos o no. Creo que es otra “manera disimulada” de consentir a quienes que se cuelan, olvidando a las personas que responsablemente pagamos el pasaje de TransMilenio cada vez que lo utilizamos.



¿Por qué quienes pagamos impuestos cumplidamente, así como la tarifa de transporte público al utilizarlo, tenemos que subsidiar ya sea un mal manejo del sistema o a los colados que buscan no pagar lo que les corresponde? Espero que la Corte Constitucional se pronuncie ante esta medida y la ataje.



María Inés Sarmiento

¿Profesionales con el mínimo?

Señor Director:



El número de futuros profesionales con todas las facilidades que se están ofreciendo para estudiar es muy alentador. Universitarios y técnicos bien pagos son la fórmula para un futuro prometedor. Pero sin nuevas empresas, la demanda puede ser muy baja y se podría presentar un desempleo doloroso. Con crecimientos tan bajos como el del pasado semestre, no es posible generar empleos que justifiquen la inversión y los largos años de estudios. Profesionales ganando un salario mínimo es una situación lamentable.



La caída de la Bolsa de Colombia es un reflejo de la falta de confianza del sector privado. Una baja demanda es frustrante y contraproducente.



A pesar de todo, hay que tener fe en Colombia.



Orlando Forero Esguerra

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co