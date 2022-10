Que el ministro escuche a la Procuradora

Señor Director:



En la edición de este domingo 9 de octubre, la señora procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo una sólida defensa de los pensionados de Colombia, basándose en argumentos que están en la Constitución. Al ciudadano jubilado desafortunadamente aquí se lo mira socialmente cercano al estorbo, lo cual es de por sí injusto. Nosotros hemos aportado económicamente por décadas y más décadas a las bases de vida de quienes hoy ostentan el poder, entre otros. Vale recordar que ahorramos un porcentaje de nuestro sueldo para que ya en el ocaso de la vida tuviéramos cómo seguir viviendo y en muchos casos continuar ayudando a personas que lo necesitan.

Conveniente recordar que el poder adquisitivo de las jubilaciones va declinando año tras año, pues nunca los aumentos anuales para estas alcanzan el porcentaje que sí se le hace al salario mínimo de los trabajadores. Eso es injusto con los jubilados, que de todas formas continuamos pagando todo tipo de impuestos: predial, vehicular, etc., que, obviamente, salen de las jubilaciones. El Gobierno, en cabeza del ministro José Antonio Ocampo, tiene la obligación constitucional de escuchar y ojalá comprender los sólidos argumentos de la señora procuradora general, Margarita Cabello, en defensa de quienes no tenemos el eco y la fuerza para ser atendidos y entendidos.



Mario García Arango

Buen servicio de salud

Señor Director:



El 10 de enero de 2022 mi EPS, Coosalud, me detectó un cáncer. Inmediatamente, no han escatimado en las drogas más costosas. Me asignaron un urólogo y una oncóloga de primer nivel. Me han practicado innumerables estudios de laboratorio y radiológicos. Dos hospitalizaciones, de ocho días cada una, incluyendo cirugía en la Clínica de Occidente, con una infraestructura científica de altísimo nivel, todo por cuenta de Coosalud. En urgencias de la Clínica de Occidente, durante 15 días vi innumerables enfermos y heridos de varios niveles ser bien atendidos. Entonces: hay que ser agradecidos y no buscar el ‘muerto río arriba’.



Mauricio Gonzales Calixto

Beneficios de La Rolita

Señor Director:



El editorial de EL TIEMPO de 6-10-2022 , ‘Apuesta con desafíos’, se refiere al operador de transporte público en Bogotá, creado luchando contra el tiempo y contra poderosos enemigos que recorren ruidosamente la ciudad. Se dice que es la versión moderna de los trolebuses que recorrían la ciudad pegados a dos cables de mediana tensión. Este sistema, lo mismo que los Ferrocarriles Nacionales desaparecieron hace más de 30 años, con una vergonzante pérdida para las comunicaciones. Ahora la Alcaldía de Bogotá pone un punto muy alto con La Rolita, que cuenta con 1.485 buses eléctricos, que atienden 11 rutas y transportan a 35.000 personas de 21 barrios. A los beneficios de aire saludable, confort y elegancia se les debe agregar el componente de género, porque 500 conductores son mujeres. Con este operador, que viene funcionando desde hace meses, y con el Regiotram de Cundinamarca parece que la Región Centro no se quiere quedar de los grandes proyectos a nivel nacional.



Fidel Vanegas Cantor

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co