Pensar en la salud mental

Señor Director:



Preocupante el informe de Unicef que resalta la cifra de 166 millones de niños y adolescentes en el mundo afectados por trastorno mental. Y aquí, Medicina Legal señala que entre enero y agosto de 2021, en Colombia, se han registrado 179 casos de suicidios de menores. Estas cifras deben llevarnos a reflexionar sobre la problemática social, pues allí pueden estar algunas de las causas que deben atenderse, si no queremos un aumento de delitos y relaciones sociales más deterioradas.

Ya es hora de pasar del discurso de la recuperación de la economía al de la recuperación de la salud mental, pues una sociedad enferma mentalmente puede realizar cualquier tipo de acción en contra de sí misma y de los demás. Es importante que desde el Ministerio de Educación se inicien programas de salud mental y emocional con la comunidad educativa, de por sí afectada por la pandemia y otros problemas propios de la clase menos favorecida.



El desajuste social que estamos viviendo en el país, a lo mejor, puede amortiguarse si se hacen las inversiones necesarias en salud y educación, con lo cual podremos hablar más de recuperación mental y menos de recuperación económica.



Profesor Henry Sarabia

Revisar la política carcelaria

Señor Director:



Hablar de la inseguridad, no solo en Bogotá sino en el país, es repetir historias tristes. Tragedias, muertes, miedos y pérdidas. Las cifras espantan. Las autoridades capturan, pero el hampa sigue. Sin olvidar que se incrementa la modalidad de la extorsión, que obliga muchas veces al cierre de negocios.



Hay falta de Fuerza Pública y justicia. Y algo grave: de cárceles. Revisen, por favor, la política carcelaria con el viejo hacinamiento. Bogotá necesita con urgencia las URI en proceso y una cárcel nueva. ¿O todos tendremos que hacer trabajo en casa? La calle está imposible, a cualquier hora.



Pedro Samuel Hernández

Agilizar las judicializaciones

Señor Director:



El país ya no aguanta más la criminalidad, los robos de celulares, de bicicletas, los asaltos en los buses y en las calles, que han dejado no solo a las personas despojadas de sus bienes sino centenares de heridos y muertos. Cuando un delincuente es detenido 'in fraganti' por las autoridades, la gran mayoría de ellos son dejados en libertad por el hacinamiento de las cárceles, de las URI o por ser considerados delitos menores, mientras se judicializan.



En este país deberían existir jueces especializados en delitos menores, que determinen –una vez revisados los antecedentes penales del individuo procesado– la condena por aplicar, en función de la gravedad del delito, pero nunca dejarlos en libertad inmediata.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co