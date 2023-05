Las armas de la diplomacia

SEÑOR DIRECTOR:



Como si el mundo no sufriera por mil motivos, como si no hubiese hambre, miseria, sed, enfermedades crueles, como el covid-19, que mató casi a 7 millones de personas, esa guerra brutal que desató Putin sobre el pueblo ucraniano sigue causando dolor.

¿Cuántos muertos, cuántos desplazados, cuántos hogares destruidos ha causado; cuánta destrucción material y humana? Lo triste es que en la celebración del Día de la Victoria, Putin volvió a afirmar que seguirá en su ciega guerra, en la que solo gana la muerte de lado y lado. Todos los países del mundo, sin importar ideologías políticas, deben condenar y luchar por que pare esta tragedia. Se debe defender al pueblo ucraniano, pero tal vez las mejores armas sean las de la diplomacia. Porque este noble pueblo sufre directamente, como lo hemos visto en este año largo, como lo vemos día a día, pero esta guerra nos toca a todos. Hoy cuando las redes son tan poderosas, debería haber una protesta mundial a través de ellas.

Carmen Rosa Novoa

El Negrito del Batey



El pasado 5 de mayo alcanzó su primer centenario el gran cantante dominicano Alberto Amancio Beltrán, simplemente Alberto Beltrán, nacido en 1923 hace 100 años en la localidad de Palo Blanco, Provincia de La Romana.

Este cantante se inició desde muy joven en su pueblo natal, llegando a formar su propio conjunto musical. Posteriormente viajó y debutó en Puerto Rico, para luego probar suerte viajando a Cuba.

Ya en La Habana, tuvo la oportunidad de darse a conocer colaborando con varios grupos cubanos hasta lograr tener acceso a la agrupación más prestigiosa de la isla, la Sonora Matancera, grabando éxitos muy conocidos como los boleros Aunque me cueste la vida, Todo me gusta de ti, El 19 y el merengue dominicano El negrito del batey. Con este grupo se catapultó hasta traspasar todas las fronteras.

Con la visita de La Matancera y todo su elenco por primera vez a Colombia, debutaron en Barranquilla el 10 de febrero de 1955. Finalmente se hizo conocer en Venezuela con las orquestas de Chucho Sanoja, Billo’s Caracas Boys y Los Megatones de Lucho.

Alberto Beltrán puso en alto la música popular de su nación y sus compositores, por lo que hoy, en este centenario, es figura indiscutible de la República Dominicana.

José Portaccio Fontalvo

Shakira, mujer del año



Indudablemente, a Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nuestra talentosa barranquillera de 46 años, no se le puede negar su talento. La revista Billboard la acaba de nombrar la Mujer del Año 2023, primera latinoamericana en esta categoría. Su separación del futbolista catalán Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, ha sido de trascendencia mundial; que se tradujo no solo en canciones, sino para algunas feministas en inspiración y ejemplo. Su Fundación Pies Descalzos ha proveído de colegios a niños, no solo en Colombia sino en el exterior. Felicitaciones a nuestra cantautora, nacida en la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, quien reside ahora en Estados Unidos, gran embajadora musical por cuatro décadas.

Helena Manrique Romero

