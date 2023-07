Violencia desbordada

Señor Director:



Qué momento más complejo vive Colombia. Hay esfuerzos por alcanzar la paz, y ese es un anhelo general. Pero, al tiempo, hay una violencia cada vez más desbordada. Siente uno la sensación de que las guerrillas y las bandas se empoderan y que nuestras Fuerzas Armadas están frenadas. En todo caso, la inseguridad tiene al país en jaque, como lo documenta EL TIEMPO este domingo.

Se necesita presencia del Estado en todos los frentes, pues las guerrillas y las bandas criminales no pueden seguir avanzando y sometiendo a la gente. Hay muerte, extorsión, sicariato, desplazamiento, secuestro. Todo ello, bajo el poder de las armas de narcotráfico. Este es el frente en el que se tiene que concentrar el Gobierno, pues mientras exista este mal, sería muy difícil hallar la paz. Ojalá el cese del fuego sea de ambos lados y ojalá los sistemas de verificación sean efectivos. Las acciones deben ser urgentes y contundentes.



Dagoberto Castaño Paredes

No es tan así

Señor Director:



Durante los primeros 10 meses del Gobierno se han enunciado muchos proyectos e inmediatamente se da por descontada su implementación. Ahora el nuevo presidente del Senado, en una entrevista con Yamid Amat sobre la reforma de la salud da por descontado que los 1.100 municipios del país van a tener puestos de salud, gracias a la reforma propuesta. Con anterioridad a esta entrevista, el ministro del Interior dijo, con mucha seriedad, que la nueva reforma de la salud acabaría con la muerte de los niños de La Guajira, lo que está sucediendo y es producto del actual sistema. El senador López, estrenando puesto, ofende la inteligencia de los colombianos, que sabemos que el sueño de tener la salud en los pueblos pequeños es un absurdo, ya que existen las cabeceras municipales, a las cuales pueden acudir, y que su afirmación, en caso de ocurrir, tomaría décadas.



Gabriel Remolina Ordóñez

Recorridos turísticos

Señor Director:



Regularmente son estudiantes universitarios que prestan sus servicios de guías turísticos para ayudarse con sus estudios. Son bilingües y tienen amplio conocimiento de la historia y cultura de su región. Se caracterizan por sus recorridos a pie. Su charla dura hora y media. La propina es voluntaria.



En Bogotá, el punto de encuentro es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en el histórico barrio La Candelaria. Se les presentan sus 22 museos, bibliotecas, ventas de artesanías y típicos restaurantes. En Cartagena se improvisa con algunos profesores, historiadores de la Universidad de Cartagena. En el Atlántico, se está reactivando favorablemente el turismo. Puerto Colombia y su gran malecón. En el hotel Pradomar se les habla de su historia y cultura. Del cuidado y disfrute de las playas y alrededores. Artesanos de la región enseñan a los pequeños a hacer figuras y castillos de arena. Y a disfrutar de exposiciones de artistas locales. En Usiacurí, Atlántico, el ecoturismo se basa en el avistamiento de aves. El recorrido por sus coloridas calles. La Casa Museo Julio Flórez. Y el Centro Artesanal en Palma de Iraca. Cada día, los turistas se sienten bien informados y atendidos por los lugareños que ejercen está actividad los fines de semana y puentes festivos.



Diana Guerrero Diab

Barranquilla

