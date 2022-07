El uso del tapabocas

Señor Director:



Acerca de su editorial ‘Tapabocas solidario’ (7-7-2022), tengo que decir que es verdad que tenemos que echar mano de lo aprendido en los dos años largos de pandemia. Pero, desafortunadamente, no es fácil porque muchas personas piensan que el covid-19 ya se acabó, que ya no es tan agresivo, que es “una gripita”, y no cumplen con medidas de protección. Solo hay que mirar en TransMilenio, por ejemplo, donde muchos ya no usan esta prenda, o en las reuniones ya no se abren las ventanas, como se pedía. Los partidos en los estadios son otro ejemplo de ello: la gran mayoría no usa el tapabocas.

Se necesita una campaña a todo nivel, pues, no solo en Colombia sino en el mundo, estamos en un quinto pico en el que han crecido los contagios.



El reto es cumplir los protocolos, cuidarnos, lavarnos las manos y, ante cualquier síntoma, tomar todas las medidas. Tal vez sea hora de que el Gobierno a través de los medios haga una campaña persuasiva. Y si se debe volver al tapabocas obligatorio, que se decrete. Ya hemos avanzado mucho y no podemos dejar que el virus coja fuerza; no podemos volver a vivir los dramas por los que pasamos.



Ángel María Aguilar

Sobre el aborto

Señor Director:



Yo creo que el aborto es un derecho, porque es la decisión de una mujer sobre su cuerpo y muchas veces sobre su vida. Los embarazos no deseados son producto de muchas circunstancias, entre ellas la violación. La mujer no puede ser obligada a tener un hijo que no es producto de una relación consentida, con amor, con deseos de engendrar, sino producto de la violencia. Lo mismo por la malformación del feto, si la vida de la mujer está de por medio.



Lo que sí creo es que todo se debe hacer a tiempo, sin esperar muchas semanas, y es ahí donde debe haber un sistema de salud dispuesto, donde no haya trabas, porque entonces el aborto es clandestino y peligroso, muchas veces mortal. Y se trata de evitar, por sobre todo, que se llegue a este último recurso.



Carmen Rosa Novoa

¿De Putin a Maduro?

Señor Director:



Qué peligro el despliegue armamentista de Maduro cerca de la frontera con nuestro país, en el que señalan 5 puntos estratégicos en Colombia, presentado por Noticias RCN. Ojalá no le dé al dictador vecino por seguirle los pasos a su patrocinador, con ínfulas imperialistas, Vladimir Putin, empecinado no solo en destruir a Ucrania, sino también en reprimir con duras penas de cárcel en su país a quienes se opongan a la ofensiva militar. Qué paradójico e increíble que en pleno siglo XXI pueda haber un insaciable y desalmado tirano capaz de acabar con todo un país y su gente, sin que nadie pueda atajarlo. Las naciones más desarrolladas y los organismos supranacionales siguen en deuda con el pueblo ucraniano, cuyo dolor y sufrimiento no acaban.



Luis Iván Perdomo Cerquera

