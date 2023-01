Demuestren voluntad de paz

Señor Director:



Lograr la paz para nuestro país debe ser un propósito de todos y no solo de cada gobernante. Por ello debemos respaldar todos los esfuerzos, aunque no a cualquier precio, sino con estrictas condiciones. Aquí son muchos los grupos violentos, que tienen detrás el poder del narcotráfico o la minería ilegal. El Eln es el principal hoy en día por más hombres en armas; además, tiene campo abierto en Venezuela. Ojalá nuestro Presidente, que tiene cierta empatía con Maduro, le pida hacer esfuerzos para arrinconar a estos narcotraficantes, que les hacen daño a los dos países.

El Eln, ahora que el Gobierno tuvo que rectificar el cese del fuego bilateral con ellos, va a hacer exigencias y a provocar crisis en la mesa. Así han sido. En todo caso, no podemos permitirles que sigan sometiendo a nuestra gente o que sigan reclutando menores. Se necesita que demuestren su voluntad paz.



Pedro Samuel Hernández

Tres años de Claudia López

Señor Director:



El primero de enero del 2023, la alcaldesa Claudia López Hernández cumplió tres años de gestión. Con yerros y aciertos, ha gobernado con lo que ha podido, incluyendo la pandemia de covid. Quienes creímos y votamos por ella aún nos quejamos de la reinante inseguridad en Bogotá.



No es fácil ser la primera policía de una capital con casi nueve millones de habitantes, sumando población flotante, es decir, gente que trabaja en Bogotá y duerme en municipios aledaños. ¿Quién la reemplazará? Ojalá quienes aspiren al segundo cargo más importante de Colombia sean personas idóneas y no mediáticas, sin experiencia y con el ego enardecido. Amanecerá y veremos...



Helena Manrique Romero

Por Ucrania

Señor Director:



El pasado 8 de diciembre, en la plaza España de Roma, ante la imagen de la Inmaculada, el Papa lloró por los ucranianos y por Ucrania. La barbarie del invasor ruso se ha desplegado sobre un pueblo que todavía mantiene vivo el recuerdo del genocidio decretado por Stalin. Putin está haciendo lo mismo. Quiere arrasar Ucrania y llevar al exterminio a su pueblo.



En la súplica del Papa estaba presente el martirio que padecen niños, ancianos, jóvenes, madres y padres. El pueblo quiere estar preparado para que la verdadera paz, que no es el simple alto el fuego, se construya desde su capacidad de supervivencia. No olvidar la situación de Ucrania.



Jesús Domingo Martínez

Peatonalización de la séptima

Señor Director:



Ya hace algunos años, y sin estar exenta de debates, se aprobó la peatonalización de la carrera séptima desde la plaza de Bolívar a la calle 26. Lamentablemente, lo que se pensó que haría más amable y cómodo transitar ocasionó el deterioro para el comercio legal y para el sano ambiente del sector, puesto que las políticas populistas de los últimos alcaldes de la capital han tolerado que a lo largo de este trayecto se instalen vendedores ambulantes que promocionan baratijas de toda especie, trayendo consigo la suciedad y la inseguridad al sector. Qué lamentable espectáculo y qué daño le ha causado al comercio formal de la zona.



José Agustín Zorro Rojas

