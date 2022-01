Señor Director:



El aumento del salario mínimo fue del 10 por ciento, pero ya estamos viendo el alza impresionante en los precios de la canasta familiar y todo puede terminar en más inflación. Hemos llegado a un momento en que hasta el gremio de los panaderos, que era –dicen– un buen negocio, está preocupado. Todo esto desestimula el ánimo social en estos comienzos de año. Hay incertidumbre no solo por la inflación, sino por la subida del dólar a más de 4.000 pesos. Necesitamos, como lo piden varios, detener las alzas descontroladas. Y el Gobierno debe ponerle atención al campo, pues los precios de los insumos están imposibles, algunos han subido hasta el 200 por ciento. Además, cada vez está más escasa y, por ende, se ha encarecido la mano de obra.

Ojo al campo. Se necesita presencia del estado en vías, en acompañamiento técnico y en comercialización, en seguridad, entre otros. Y si no se detiene el éxodo, crece el rebusque en las ciudades. Así comenzamos el 2022.



Ángel María Aguilar

Andrés Salcedo, el compositor

Señor Director:



Aparte de ser locutor, presentador de TV y comentarista deportivo, el barranquillero Andrés Salcedo González nunca ocultó su gran admiración por la música, por sus compositores e intérpretes. Sabía tanto de Ludwig Van Beethoven como de Lucho Bermúdez, de Enrico Caruso como de Benny Moré. Su inspiración como compositor lo dio a conocer en varias creaciones destacando el folclor de su país; la más conocida, el paseo ‘Tierra mía’ en honor a Valledupar, la ciudad que lo acogió, donde vivió y trabajó muchos años como hombre de radio. Fue grabado inicialmente en Buenos Aires con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez y, posteriormente, siguió cruzando fronteras con agrupaciones musicales en todo el Caribe y en otros países del continente. Lamentamos la partida de esta figura que dio lustre al radioperiodismo deportivo y la TV colombiana, quien durante varios años dejó huellas en Europa en países como España y Alemania.



José Portaccio Fontalvo

Un grande de la actuación

Señor Director:



Grande entre los grandes. Así se puede catalogar al extraordinario y polifacético Edgardo Román, el actor que ha dejado una increíble huella en el medio artístico nacional. Cada personaje, cada papel contó con la entrega y el profesionalismo, para dejar gratos recuerdos a lo largo de los años.



Sin lugar a dudas, interpretar al caudillo Jorge Eliécer Gaitán impulsó aún más su carrera actoral, en la serie de ‘Revivamos Nuestra Historia El Bogotazo’, en donde se recordó el trágico 9 de abril de 1948. Román marca una época con todas sus magistrales interpretaciones, siendo uno de los líderes de una generación que ha trascendido a través de los años, en donde dio vida a innumerables personajes.



En la memoria de Colombia está su participación en ‘La abuela’, ‘Don Chinche’, ‘Los Victorinos’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Maten al león’, ‘Amar y vivir’, ‘Los Reyes’, ‘Pura sangre’, entre otras, además de estar en elencos de cine y teatro. Paz en su tumba, maestro Edgardo Román. El país lo despide con aplausos por tan brillante carrera.



Luis Herrera U.

Gachetá (Cundinamarca)

