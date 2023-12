Cooperación público-privada

Señor Director:



Parece que ahora sí se está dando un entendimiento entre lo público y lo privado, el cual había sido anunciado desde el Gobierno, pero no se concretaba. Sin embargo, a finales del mes de noviembre el presidente Gustavo Petro se reunió con los empresarios más importantes del país para afrontar de manera conjunta las graves problemáticas nacionales.

También en el Congreso Nacional de Infraestructura el Gobierno se comprometió a dar un impulso renovado al sector con “énfasis en la infraestructura social”. Con la participación en estos dos eventos, el presidente Gustavo Petro está demostrando interés de actuar de manera concertada con el sector privado. El nuevo camino que se abrió con estas reuniones mostrará resultados tangibles con la construcción de confianza que ha comenzado.



Fidel Vanegas Cantor

Declaración desafortunada

Señor Director:



El pasado martes 5 de diciembre leí una frase del ministro de Salud que genera desconcierto y rechazo. Sostuvo en el Congreso: “... y queremos que cuando nos estamos muriendo, traer todas las drogas más costosas del mundo para tratar de salvar a las gentes. Darles 2, 3, 4 o 6 o meses más de vida. No, tampoco así”. ¿Qué quiso decir? ¿Acaso los médicos solicitamos tratamientos muy costosos a pacientes sin pronóstico? No lo creo. Los médicos, como el ministro, conocemos de sobra que nuestro único destino inevitable es la muerte. Pero lo importante no es este final inexorable sino la forma o el modo en que cada individuo llega, que también supone costos.



También sabemos en qué momento los tratamientos resultan inútiles para no continuarlos, y siempre entendemos que nuestro interés superior es el paciente. Pero cada caso es de análisis individual. Para una persona, vivir unas semanas más puede ser de extraordinario valor. De manera que lo que dijo el ministro es muy triste y desafortunado. Y no es un argumento válido para que los congresistas votaran la reforma.



Gonzalo David Prada

Internista neumólogo

Estancados en educación

Señor Director:



Sobre el editorial (7/12/2023) acerca de los resultados de las Pruebas Pisa, si miramos los resultados del 2022, podemos decir que seguimos estancados, y lo preocupante es que el remedio no ha sido aplicado, pues si bien hay mayores recursos, aún siguen embolatados, lo cual no ha permitido bajar el número de estudiantes por curso y maestro, mejorar la formación de los docentes ni adecuar la escuela con los recursos didácticos, pedagógicos y tecnológicos que permitan generar aprendizajes acorde al siglo XXI. Basta ya de echarle la culpa al maestro, pues el currículo y las metodologías son impuestos desde el Ministerio de Educación.



Profesor Henry Sarabia

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.