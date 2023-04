Problemas en TransMilenio

Señor Director:



En verdad nadie se explica cómo es que existen individuos que por no pagar un pasaje arriesgan su vida. Esta irresponsable acción crece en forma alarmante y la labor para evitarla, por parte de las autoridades policivas, es aún insuficiente.

Desde una óptica de crítica constructiva, en el sistema TransMilenio no han podido solucionar los problemas que afectan a los usuarios. Allí se registran cada vez más casos de inseguridad, además de la invasión de vendedores y toda clase de rebuscadores. Afectan a los miles de usuarios las graves congestiones, el estado de muchos articulados y los daños en las estaciones y portales.



La responsabilidad para que el principal sistema de transporte en Bogotá mejore es de los usuarios, las autoridades, la alcaldía y los directivos de la empresa. Todos deben poner manos a la obra para defender TransMilenio, para coadyuvar en la solución de los problemas señalados de un sistema que lleva ya 22 años de funcionamiento y, para ser justos, alivió la vieja guerra del centavo.



Murales y recicladores

Los bogotanos de cepa, y los adoptivos, nunca habíamos visto a Bogotá tan sucia e insegura. Lastimosamente no tenemos una cultura que espontáneamente recicle. La alcaldía debe volverlo obligatorio. De esa forma las personas que viven del reciclaje no tendrían que esculcar para rescatar lo reciclable, las ratas no estarían rodeando las bolsas de basura rasgadas en esa pesquisa, no se tendría exposición ambiental a descompuestos, los contenedores negros no serían objeto de incendio y bloqueo de calles y podríamos ofrecer el ejemplo de una ciudad comprometida con el medioambiente.



Tenemos excelentes muralistas callejeros, pero una cosa es que el dueño acceda, solicite o contrate que decoren su fachada de casa, almacén o edificio, otra muy distinta es que cualquiera y dondequiera decida dañar, manchar y deslucir la ciudad. Ni los cementerios se salvan de estos mamarrachos que, cuando se entienden, son muchas veces vulgares y ofensivos. Debería existir una norma de convivencia donde el delirante pintor reponga su ofensa cepillando y limpiando la pared que atacó sin permiso.



La alcaldía debe primero lograr corredores limpios y seguros antes de utópicamente pensar en más.



La crisis aérea

Como en forma oportuna y acertadamente lo dice su editorial dominical ‘Después de Semana Santa’, la crisis aérea, que toca la economía y el turismo, necesita medidas urgentes. Las frecuentes incoherencias gubernamentales no pueden generar confianza nacional ni buenos augurios, como la de, por un lado, poner sobre los hombros del sector turístico la ambiciosa meta de atraer más de 5,4 millones de viajeros este año y de sustituir los ingresos que generan los hidrocarburos, y por el otro, incrementar el precio de la gasolina de los aviones, lo que genera, de entrada, la suspensión de operaciones de dos aerolíneas y el exagerado incremento del precio de los pasajes. La prédica y la práctica deben ir de la mano.



