Una semana para la reflexión

Se acerca la Semana Santa, que es el tiempo de mayor devoción, de recogimiento y reafirmación de la fe en el catolicismo. En esta ocasión sí que hay motivos para pedir al Creador que nos ayude, que cambie a los hombres que “no saben lo que hacen”. Por ejemplo, a Vladimir Putin, quien está causando tanta muerte, tanto dolor y tanta tragedia en Ucrania. Dios ayude a miles y miles de desterrados, dé consuelo y fortaleza a quienes lloran a las víctimas y salve a quienes aún resisten.

Pero aquí también hay atropellos increíbles, hay desplazamiento interno, muertes de líderes sociales, masacres. Aquí hay una violencia que parece cada día peor. Mucho hay que pedir a Dios, pero también a quienes nos gobiernan en todo nivel. Y a los que aspiran a gobernarnos. Se necesita unirnos y dejar los odios. De lo contrario, los enemigos de todos saldrán ganando. Debe ser un tempo de reflexión.



Ángel María Aguilar

Los campeones de la vida

Señor Director:



El pasado 26 de marzo, la Selección Colombia de Amputados logró de manera sobresaliente la clasificación para el campeonato del mundo en Turquía, demostrando un estilo de juego maravilloso tanto en lo colectivo como en lo individual, uniéndose a las selecciones de Brasil, Argentina, Uruguay, que también lograron su tiquete al Mundial. La cita mundialista se llevará a cabo del 1.º al 9 de octubre, y allí se espera que nuestra Selección realice una gran participación. La invitación para todos los colombianos es a que apoyemos a este grupo de jugadores que, una vez más, nos enseña que las limitaciones no existen, y a que por medio de mensajes los llenemos de amor y de ánimo y soñemos como colombianos que nos puedan regalar el título mundial. ¡Vamos, mi Selección!



Jorge Andrés Cuán Redondo

Jorge Mario Eastman

Señor Director:



Entregó su alma al Creador el doctor Jorge Mario Eastman Vélez, importante y valioso ser humano, que en su trayectoria de vida dentro del ejercicio de la política y el servicio público demostró siempre amor por el estudio y gran sentido de pertenencia por su país y su patria chica: el Gran Caldas.



Es de recordar que dirigió dos ministerios: el de Gobierno, en la presidencia de Julio César Turbay Ayala, y Trabajo, en la de Misael Pastrana Borrero. Además de notable congresista en ambas cámaras y embajador en Estados Unidos y en Chile.



Su círculo fue de conspicuos personajes de la Política (con P mayúscula) y de genuinos servidores públicos que lo resaltan en su ausencia como “un intachable servidor público, gran amigo y consejero en muchos momentos de la vida, y uno de los más destacados dirigentes de su generación”.



Rogelio Vallejo Obando

