Pensionados de la ‘cuarta edad’

Señor Director:



La vida para los que estamos en el rango de longevidad, ahora llamada la “cuarta edad”, es cada vez más difícil. Soy pensionado desde el año de 1997, hoy con 88 años de edad. Por diversas circunstancias, y pese a haber tenido una mediana empresa familiar de servicios por 20 años, fuente de trabajo para más de veinte familias, desaparecida por la crisis económica de finales de los años 90, el porcentaje de liquidación me dio para una pensión de escasos dos salarios mínimos. Para entonces el mínimo de ley con transporte estaba en $ 189.255 y era inferior a la pensión en un 45 % aprox.

Hecha la comparación a hoy, cuando el mínimo es de $ 1’300.606 con transporte, se establece que la pensión es inferior solamente en el 20 %. Hemos perdido el 25 % de poder adquisitivo ya que los incrementos de ley, de acuerdo al IPC año por año, han sido inferiores en porcentaje a los que se han acordado o establecido por decreto con relación al mínimo. ¿Quién se ha preocupado por esta injusticia?



Para finalizar, qué grave sería hoy que para personas que por la edad que tenemos ya no podemos utilizar TransMilenio, venga ahora el presidente Petro a proponer que para subsanar el déficit de este medio de transporte, ocasionado por el “robo” de que es víctima el sistema por los faltos de civismo y negligencia de las autoridades, se fijara un recaudo a través del servicio de energía. Sería inconcebible.



Gonzalo Sánchez Martínez

Los candidatos y las mascotas

Señor Director:



Quiero pedirles el favor de que exploren a los candidatos de la alcaldía cuáles son los planes que ofrecen en el tema de los animales de compañía. La alcaldesa actual favoreció a los animales con los presupuestos participativos. Con esta decisión las localidades han tenido dinero para ayudar al instituto de bienestar y protección animal con las urgencias, vacuna científica, desparasitación de animales de calle y vulnerables. También se ha facilitado diseñar campañas de adopción y de tenencia responsable. ¿Los nuevos candidatos a nuevo alcalde mantendrán eso? ¿Qué proponen? Somos varios los que queremos escuchar sus propuestas y que se pueda hacer veeduría posterior. Agradecemos a ustedes que se interesen por el tema.



María Patricia Luque

Acordar es solucionar

Señor Director:



La salud, la educación, y otros temas del país tienen distintas visiones. Nunca hay unanimidad total sino posibilidad de concertar puntos distintos. Las reglas de juego son, entre otras: oírse mutuamente. Ceder un poco. Buscar lo mejor. Corregir lo que está mal. Buscar el bien de todos, en especial de los más vulnerables. No regalar nada sino invitar al esfuerzo.



No imponer sino proponer y concertar finalmente en amistad social. No es mucho pedir. Ojalá el discurso del acuerdo nacional llegue a concretarse.



Juan Guillermo Durán Mantilla

