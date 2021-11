Un periodo muy especial

Señor Director:



Ya viene diciembre, un lapso muy especial para todos. Ya es Día de Difuntos, y quiero enviar a través de este medio un mensaje de fortaleza a quienes hoy evocan la memoria de sus seres queridos que partieron a la eternidad, muchos de ellos en esta cruel pandemia. En memoria de todos, debemos cuidarnos unos a otros y salir adelante, y que ojalá se fortalezcan nuestro sistema de salud y nuestra capacidad en ciencia.

Quiero decir que siente uno que con la llegada de este mes se va un nuevo año, otro que ha sido tan duro. Pero con las vitrinas adornadas se experimenta un ambiente nuevo, una reactivación que parece real. Ojalá y sea a todo nivel. Que se logren recuperar las empresas y los empleos, pues si algo castiga a miles de familias, más en estas fechas, es la falta de trabajo. Es muy difícil y triste ver padres en el rebusque, pensando en la Navidad de sus hijos. Viene, pues, un periodo en que también pone a prueba nuestra generosidad.



Carmen Rosa Novoa

Las vías del oriente colombiano

Señor Director:



Interesante el comentario del doctor Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, sobre la columna reciente del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, acerca de los atrasos en el programa de vías 4G. El doctor Caicedo manifiesta que esos planes tienen ya un 60 % de ejecución y que en menos de un año, cuando concluya el periodo del actual gobierno, llegarán a un 80 %. Contrasta este dato con el enorme atraso de las vías 4G para el oriente colombiano, en donde el proyecto Zipaquirá-Barbosa-Bucaramanga tiene en la actualidad 0 % de ejecución, y el tramo Bucaramanga-Pamplona, apenas el 3 %, con un contratista en enormes dificultades económicas y en donde no se ha decidido todavía si se le liquida el contrato o se le permite venderlo a otra empresa. Fuera de eso, se anuncia también que esos mismos proyectos ya no serán de doble calzada, sino que apenas se les construirá un carril de adelantamiento en algunos tramos. El oriente colombiano sin duda merece otro tratamiento.



Eduardo Durán Gómez

Un ejemplo de tesón

Señor Director:



Me refiero a Mario Hernández, a quien la sociedad debería tomar como ejemplo de tesón, esfuerzo, resiliencia y honestidad. Una persona cuya familia fue víctima de la violencia y desplazada cuando él era un niño de solo 7 años; que tuvo que trabajar desde muy pequeño y, sin embargo, no guarda rencores. Salió adelante en la vida por su propio esfuerzo y escaló posiciones partiendo del sótano, como él mismo dice. Se destaca por su sentido común, por su vocación de servicio, por su cultura de la perfección, que traslada a los productos que vende en sus tiendas. Genera empleo, no le rinde pleitesía a nadie y sin embargo es recibido con respeto y admiración en las más altas esferas de la sociedad del país y del exterior. Simple, amigable, generoso con sus empleados y poseedor de un increíble sentido común. En política no está ni con la derecha ni con la izquierda, y tiene claro que hacer patria es trabajar, no robar, ser justo y ser decente. A las nuevas generaciones les sugiere “más trabajo y menos Twitter”. ¡Buen consejo!



Haydée A. Chiapero B.

