Cambio e incertidumbre

Señor Director:



Colombia está sumida en la incertidumbre ante los cambios propuestos por el Gobierno Nacional. Los colombianos no vemos con claridad para dónde van el país, su economía y sus instituciones. El gobierno actual llegó al poder con las banderas de un cambio, un cambio escueto, no siempre con sustento ni claridad. No vemos donde están los estudios, cálculos y soportes que expliquen y sustenten que los cambios y sistemas que propone el Gobierno son mejores que lo que tenemos. Con un modelo de salud que cubre el 98 % de la población, unos fondos de pensiones privados que han alcanzado 366 billones de pesos en ahorros de los trabajadores para su vejez y que han generado buenos rendimientos que solo benefician a los mismos trabajadores. Se puede mejorar, pero no cambiar.

La reforma laboral tampoco ha demostrado que generará beneficios a los desempleados y a los informales; por el contrario, con tanta protección al empleado formal, las empresas pensarán más de mil veces contratar a un nuevo trabajador. Sería conveniente conocer los beneficios que traerían las propuestas que debe aprobar el Congreso de la República para beneficio de los ciudadanos. Si las reformas perjudican a los colombianos, ¿cómo vamos a recuperar lo bueno que teníamos? Como decía alguien: éramos tan felices, pero no lo sabíamos.



Eduardo Acosta Peñaloza

Luz en la oscuridad

Señor Director:



Soy suscriptor de EL TIEMPO de tercera generación. Aún recuerdo cuando desde niño llegaba el periódico por debajo de la puerta de las casas de mis abuelos y mis padres. Hoy en día continúo con la tradición.



Colombia está viviendo una etapa inédita de su historia. Nos despertamos, vivimos el día y el que debería ser descanso en las noches no lo es, porque todos los días recibimos noticias cada vez más preocupantes, más angustiosas sin saber hacia dónde nos está llevando este Gobierno en políticas nacional e internacional.



Tal vez por esa complicada e inédita circunstancia, ahora se siente con más fuerza la necesidad de recoger el periódico, mirar los encabezados, ir a las páginas editoriales y leer ávidamente a sus habituales columnistas, en búsqueda de sus puntos de vista, análisis y respetadas opiniones, especialmente en los fines de semana.



EL TIEMPO es un faro de luz en medio de la oscuridad y el embravecido mar que está amenazando con hundir a Colombia. Que este periódico siga iluminando la ruta de la verdad con el carácter y el valor que siempre ha tenido para proteger la democracia y la libertad.



Mario García Arango

Reconocimiento a Botero

Señor Director:



Dentro de muchos años de mala prensa sobre Colombia, reconforta saber que un artista tan importante como Joaquín Sabina hace ya tiempo en una de sus mejores canciones –Yo me bajo en Atocha– haya incluido una mención a la obra de Fernando Botero, haciendo una semblanza de lo más representativo de la hermosa ciudad de Madrid: “Con su otoño Velázquez, con su Torre Picasso, / Su santo y su torero, su Atleti, su Borbón, / Sus gordas de Botero, sus hoteles de paso”.



Qué orgullo.



Eduardo Escobar Borrero

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co