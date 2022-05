Una verdad dolorosa

Señor Director:



Es muy triste escuchar los desgarradores testimonios, ante la JEP, de aquellos militares que admitieron participar en los ‘falsos positivos’. Ciudadanos inocentes que fueron engañados y asesinados por estas personas, a quienes no les importaron el dolor ni el sufrimiento de sus familiares, que ahora exigen la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.

He participado en varios eventos organizados por las Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), he escuchado los testimonios de algunas de ellas donde cuentan, en medio de las lágrimas, cómo perdieron a sus hijos, jóvenes con sueños, planes, objetivos y metas, como cualquier colombiano.



Es necesario que los altos mandos respondan ante la JEP por estos crímenes. Es hora de que se haga justicia y que salga la verdad a la luz. Respeto por la vida.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Ríos olvidados

Señor Director:



Colombia vive una de las peores olas invernales de los últimos 10 años, que deja como saldo más de 16.336 personas damnificadas. Sin embargo, el aumento de los cauces de los ríos y los desbordamientos de alguna manera se pueden evitar. La gran mayoría de los principales afluentes del país, diariamente, sufren el vertimiento de desechos, elementos tóxicos y basura en exceso.



Otro factor negativo es que las entidades públicas han caído en el error de alterar el caudal de algunos ríos, como el Cauca. Sin olvidar el cambio climático, que está afectando el equilibrio hídrico de nuestro país y el mundo. Es importante que, como sociedad, debemos aportar nuestro pequeño grano de arena para frenar estos cambios bruscos en la naturaleza. Y, desde luego, también ayudar a las personas afectadas por sus consecuencias.



Jorge Andrés Cuán Redondo

Pobreza e inequidad

Señor Director:



EL TIEMPO (27-4-2022) nos trae informe del Dane sobre la pobreza monetaria en Colombia. Pasó de 42,5 por ciento en 2020 a 39,3 por ciento en 2021. Significa que bajó 1,4 millones el número de pobres, para quedar en 19,6 millones esta cifra. El Dane destaca la ayuda de Ingreso Solidario y Familias en Acción. Pero para poder sacar de la pobreza a la población se deben emprender acciones permanentes que generen empleo y fuentes de ingresos para superar la dependencia de los subsidios del Estado.



Las causas principales de la pobreza son la inequidad en la tenencia de los bienes, así como la corrupción, en la que los principales actores han sido, en los últimos años, Odebrecht, Centros Poblados y el Programa de Alimentación Escolar. Este último de menor cuantía, pero repetitivo.



Fidel Vanegas Cantor

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co