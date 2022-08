La enseñanza de Francisco

Señor Director:



Interesante editorial el del jueves 28-7-2022 relacionado con la visita del papa Francisco a Canadá. El Pontífice nos está dejando muchas enseñanzas relacionadas con el perdón social, la reconciliación, la fraternidad, el mirar hacia adelante dejando odios y rencores en el entendido de que los seres humanos podemos construir sueños en comunidad dejando atrás el individualismo y la rivalidad que tanto daño les ha producido a la sociedad y a nuestro planeta.

Ojalá los seres humanos podamos grabar en nuestras mentes y corazones todas esas enseñanzas de Francisco que han quedado escritas en su última Encíclica y que, entre otras, tienen que ver con aprender a armarnos con el diálogo y que entendamos que el odio solo genera más odio y la muerte, más muerte. Recuperar la amabilidad y el ceder algo por el bien común deben convertirse en prácticas cotidianas.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Prioridades educativas

Señor Director:



A mediados de la época de los años noventa, el gobierno del presidente César Gaviria eliminó la cátedra de Historia en los colegios. Ello ha significado que buena parte de nuestros jóvenes desconozcan el pasado de Colombia y que crean que la historia del país inició el día que ellos nacieron.



Ahora, el nuevo ministro de Educación, curiosamente otro Gaviria, Alejandro, ha anunciado que presentará en los colegios oficiales del país el Informe de la Comisión de la Verdad. Este informe genera muchas dudas porque tiene un sesgo político y porque muchas de las víctimas no fueron tenidas en cuenta.



Se debe tener cuidado en la educación de nuestros jóvenes. La prioridad debería estar enfocar en mejorar su nivel de conocimientos, que hoy presenta resultados mediocres de acuerdo con lo que indican las diferentes pruebas internacionales.



Mario Patiño Morris

Medidas sobre el moquillo

Señor Director:



La inquietud sobre el moquillo canino, que está golpeando fuertemente en Bogotá, es qué medidas está tomando la Administración distrital para combatirla.



Una vacuna que combate este virus cuesta al rededor de 30.000 pesos y lo más probable es que los dueños de mascotas presenten dificultad para comprarla por su alto valor. Por más amor que se sienta hacia el perro, no todos tienen la capacidad adquisitiva. Además, no sabemos a dónde llevarlos o cómo tratarlos. Si las autoridades competentes no toman correctivos, esta enfermedad se va a disparar, cobrando la vida de muchos peludos.



Mariella Castaño Díaz

Pendientes del Mindeporte

Señor Director:



Una de las asignaciones pendientes del recién creado Ministerio del Deporte fue la masificación de ciertos deportes que aún parecen autóctonos de ciertas regiones. El béisbol, por ejemplo, sigue siendo de dominio absoluto de la Costa. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que no se condiciona a los deportistas de alto rendimientos, luego de su retiro, a seguir vinculados al ministerio, bien sea en la consecución de nuevas figuras como cazatalentos o como entrenadores.



Wadid Arana D.

