Los jóvenes se van

Señor Director:



Ayer se fue mi hija mayor; hoy, la menor. En poco tiempo giraré la llave, abriré la puerta, el perro no me saludará, no batirá la cola, también se habrá marchado. El silencio y la soledad serán los dueños del lugar. No habrá más buenos días, nadie me preguntará ‘¿desayunaste?’ o, ‘¿cómo te fue hoy?’. Las reinas del lugar serán la añoranza, la nostalgia, la melancolía.

De mis nietos extrañaré sus juegos, sus gritos, sus llantos, sus lágrimas, sus diferencias; no escucharé las bocinas de los buses escolares en las madrugadas. Desconozco si los volveré a ver, deseo la felicidad y progreso en sus existires, que sus deseos y metas se les cumplan, que los nietos aprendan un segundo idioma y ojalá regresen algún día al lugar donde nacieron y crecieron.



Hay un gran porcentaje de jóvenes deseosos de emigrar a diferentes países con la convicción de poder hallar una vida más segura y con más oportunidades que las que actualmente obtienen. Hay que encontrar una manera de brindar condiciones más seguras a nuestros jóvenes y así evitar que emigren, ya que se trata de personas que pueden aportar al desarrollo del país.



Luis Daniel Barragán Peña

Bogotá

El paso por Yomasa

Señor Director:



La carretera al Llano siempre fue un dolor de cabeza para las autoridades viales y los conductores. La inestabilidad de los terrenos por donde pasa la vía siempre generó derrumbes de la calzada.



Hoy, las dificultades están superadas, gracias a los viaductos y túneles espectaculares que se construyeron a lo largo de cerca de noventa kilómetros.



Pero, como en nuestro país siempre faltan cinco para el peso, la autopista al Llano enfrenta una seria dificultad. Es el paso por Yomasa, en la localidad de Usme, donde, de tiempo atrás, los delincuentes atracan a los conductores, hecho agravado ahora con la presencia de vándalos de la primera línea.



Las autoridades conocen suficientemente de esta anomalía. Es tiempo de darle una solución definitiva.



Mario Patino Morris

Bogotá

Sembremos para cosechar

Señor Director:



Los resultados de los presentes Juegos Olímpicos en Japón dejan en nuestros deportistas y en el país muchos sinsabores. A las grandes potencias deportivas mundiales, por el trabajo que hacen con sus deportistas desde su juventud, incluso desde su infancia en algunas de ellas, les han permitido cosechar grandes triunfos en las competencias deportivas.



En nuestro país, solo deportistas del ciclismo, tenis, golf, han reciben premios apoyados profesionalmente con grandes patrocinadores. Mientras el país no fomente y apoye, desde el mismo Mindeporte, en las escuelas, colegios y universidades, los juegos escolares, colegiales, universitarios, municipales y nacionales, para detectar en esos campeonatos las promesas deportivas del futuro a las que debemos apoyar con auxilios económicos, como lo hacen los grandes patrocinadores de nuestros deportistas profesionales; mientras no sembremos en el presente, nunca cosecharemos en el futuro.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

