La tala que entristece / FORO DEL LECTOR

En EL TIEMPO (29-1-2020), el columnista Andrés Hurtado García cuenta que al regresar a San José del Guaviare le causó asombro y tristeza ver la tala de la selva en los 80 kilómetros de la vía que de este municipio conduce a Calamar, lo cual, anexado a la toma aérea de centenares de fotografías que muestran potreros y sembrados de coca entre la capital del Guaviare y Chiribiquete, deja ver cómo está destruyendo nuestra Amazonia y Orinoquia. Dice que “dan ganas de llorar y de maldecir a los funcionarios del Gobierno que no han sido capaces de contener la barbarie y, desde luego, a los colonos, guerrilleros, narcocultivadores, ganaderos y terratenientes que han perpetrado los destrozos”. Esta grave denuncia debía poner al Ministerio de Ambiente, a las CAR, al departamento del Guaviare, al municipio de San José del Guaviare, a la Policía, al Ejército Nacional y a la Fuerza Aérea en alerta para que, coordinadamente, tomen las medidas y pongan en práctica las urgentes decisiones que eviten que se siga destruyendo este pulmón de Colombia. Necesitamos acciones inmediatas para frenar esta hecatombe y castigar a estos depredadores del suelo y selva colombiana.

Fredi Becerra Mosquera

Hacer que las cosas pasen

Acabo de leer que China construyó en una semana un hospital para atender el coronavirus. La cultura de hacer que las cosas pasen, acompañada del sentido de urgencia y la planeación en la ejecución de sus proyectos, hace que la eficacia les permita resolver adecuadamente sus problemas. ¿Qué hacer? Lo primero es entender en nuestro país que posponer los proyectos o soluciones lo único que logra es crear bombas de tiempo, como es el caso del hacinamiento en las cárceles y los ajustes de la reforma pensional. Estos dos temas son ejemplos de los muchos que debemos atender. Empecemos por focalizarnos en dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos y dejar de invertir miles de horas en la polarización, que no nos deja avanzar. ¿Dónde están los líderes? ¿Los estadistas? ¿Los ejecutores?

Gabriel Remolina Ordóñez

La 7.ª, invadida

Caminando por la carrera 7.ª desde la calle 11 hasta la 24, el impacto que me causó fue negativo: está invadida por todo tipo de vendedores ambulantes que sin ningún orden ofrecen sus productos, creando un completo caos visual y de movilidad. Se comparte el paso de bicicletas y peatones. Está el que vende chontaduros, el que instala vidrio templado a su celular, la señora que empuja un carro cargado con termos llenos de tinto, café con leche, aromática, etc.; hay un malabarista con tres machetes que lanza al aire. Hay dibujantes, los que ofrecen jugos y frutas y dejan las cáscaras sobre el pavimento; están las estatuas humanas, los practicantes del ajedrez, totalmente rodeados por espontáneos fanáticos; la adulta con cuerpo de recién nacida, dentro de un coche emitiendo ruidos. En la avenida Jiménez encontré que, tanto sobre los andenes como en la carrera 7.ª, faltan muchos ladrillos. ‘Dejando volar la imaginación’, se están usando en las jornadas de protesta.

La 7.ª es una de las principales vías que existen en Bogotá, pero no la recomendaría para ser visitada.

Luis Daniel Barragán Peña