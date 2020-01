No acabar con las cajas / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Todo el sistema de compensación familiar de Colombia es una forma efectiva de hacer empresa de gran acción social, que a medida que pasa el tiempo se solidifica. Es todo un plan de desarrollo económico y social, cuyo objetivo es brindarle bienestar a la gente trabajadora. Los empresarios muestran todo su vigor y sentimiento social con sus aportes a una empresa de amplio espectro, que le entrega otra prestación económica al trabajador, enmarcado en sus células familiares: salud, educación, recreación, cultura, deporte, supermercados, subsidios... rubros sociales apoyados por las cajas de compensación.



Existe una portentosa trilogía que hay que defender: Sena, el ICBF y las cajas de compensación familiar. Por favor, señores economistas, no sigan con el sonsonete de marchitarle ingresos a la trilogía. No desandemos caminos de vanguardia social. Las cajas no se merecen perversos y vitandos tratamientos. Propuestas de acabar con las cajas y con los intereses de las cesantías no son de espíritu fraterno.

Rogelio Vallejo Obando

‘Transparencia y confianza’

SEÑOR DIRECTOR:



EL TIEMPO, en su edición del 16-1-2020, publicó un escrito de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, titulado ‘Transparencia y confianza’, en el cual comenta el propósito de “lograr un gobierno eficiente y transparente que permita recuperar la confianza ciudadana en lo público”.



Hace un análisis sobre los objetivos trazados para la lucha contra la corrupción: el respeto entre los ciudadanos, el respeto por los recursos públicos, el abuso del poder, el contar con una justicia eficiente y verdadera, entre otros fines.



Sin embargo, en los 17 meses que lleva el gobierno del presidente Duque, no obstante las buenas intenciones, por la pugna y polarización política, poco se ha logrado. Solo nos queda la esperanza de que con la contribución de los poderes Judicial y Legislativo se pueda obtener, para tranquilidad ciudadana, un alto porcentaje de tales propósitos. De todas maneras, bien hace la Vicepresidenta en recordar estos objetivos.

Francisco Rojas Malagón

Recuperar el campo

SEÑOR DIRECTOR:



En los años 70 del siglo pasado trabajé con el Incora en Putumayo: este departamento producía maíz, plátano, arroz, yuca, frutales amazónicos, pescado; ganadería en lo agropecuario. Ahora se habla de 26.400 hectáreas de coca. ¿Por qué el cambio? Los gobiernos neoliberales acabaron las entidades que apoyaban a los campesinos e indígenas. Y siguen asesinando líderes sociales. Indepaz y la ONU dicen que va uno por día en el 2020.



Camilo González, de Indepaz, afirma: “En los territorios más críticos ha sido muy lenta la llegada del Estado”. Esto solo se arregla si devolvemos a las comunidades las tierras despojadas, si las apoyamos para que vuelvan a producir para nuestra soberanía alimentaria y no tengamos que importar el 70 por ciento del maíz que consumimos, ni arroz, sorgo, soya, maní, fríjol.



Juan José Arango dice que en vez de llamarse Ministerio de Agricultura debería llamarse ‘de Importaciones’.

Fidel Vanegas Cantor