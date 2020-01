Los crímenes a sueldo / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero a su editorial ‘Muertes por encargo’. Es una verdadera tragedia que cada día mueran en el país 17 personas a manos se sicarios. Como se dice allí, las mafias del narcotráfico ponen, seguramente, la principal cuota luctuosa. ¿Cómo evitar que miles de vidas al año sean segadas por gatilleros? El mal hay que comenzar a extirparlo de raíz, es decir, desde los cultivos. No creo que sea fumigando, sino llegando con presencia estatal a las zonas cultivadas, con Fuerza Pública, justicia, educación y oportunidades laborales. Mientras esto no ocurra, la pobreza y las muchas necesidades ayudarán a los ilegales. Y atacar los laboratorios. Pero se necesita también justicia, que no haya impunidad, que los delincuentes no tomen las cárceles de entrada por salida. Hay mucho por hacer. Como dice su editorial, hay que redoblar esfuerzos a todo nivel.

Ángel María Aguilar

¿Qué hacer con los reincidentes?

SEÑOR DIRECTOR:



Las cárceles ya no tienen dónde recluir otro delincuente más, los gastos de los recursos sociales no dan abasto, y pareciera que para algunos es una manera de sobrevivir cometer un robo y entrar y salir fácilmente o pasar temporadas gratis donde papá Estado los mantenga. Eso debe tener fin. Mi propuesta es que se invierta en tecnología para identificar a estos personajes: se les implanta un chip que no tenga la posibilidad de que se lo quiten, y así se mantiene referenciado al infractor. Con esto se podrán precisar ubicaciones de ollas y lugares inseguros. A largo plazo, lo que con la medida se ahorra en gasto público, en vidas y en sensación de seguridad no tiene precio. Es más, se puede especializar el pie de fuerza para el manejo de estos delincuentes, y que su familia los mantenga y no papá Estado.

Pablo César Gil Cuervo

Ni Uber ni nadie se siente seguro

SEÑOR DIRECTOR:



Como todo, vino y se fue; pero a Cartagena ni llegó. En Colombia necesitamos generar empleos formales y que los independientes no sigamos siendo maltratados por el sistema. Ejemplos como el de Uber demuestran que si no nos pellizcamos, nos dejaría el avión del progreso. Mientras el resto del mundo da cien pasos en todos los sectores, nosotros, un paso, y a veces hacia atrás. No acaba de llegar el segundo año del periodo actual de este gobierno, y ya estamos pensando en las otras elecciones. Así no hay ni Uber ni negocio que se sienta seguro, nacional o extranjero.

Orlando Bustillo jr., M. D.

En contravía

SEÑOR DIRECTOR:



En Colombia vamos en contravía en relación con el resto del mundo. En vez de regularizar la operación de Uber, como ocurre en todas partes, cancelamos su funcionamiento en el país. La Procuraduría exige a la Policía que el Esmad no use armas convencionales aprobadas mundialmente para combatir los amotinamientos violentos, en vez de recomendar que quienes las usan se entrenen para hacerlo bien. Solo faltaría que si hoy operaran aquí el recordado Betatonio y la multinacional Blockbuster, exigieran la salida de Netflix ¡Qué mal!

Mario Patino Morris