Justicia para todos / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Qué bien que los corruptos no puedan pagar en casa por cárcel sus culpas cuando hayan sido vencidos en juicio. Esta es una justicia odiosa; no solo inequitativa, sino que da un incentivo a quienes cometen actos dolosos contra el patrimonio de todos.

La corrupción es un crimen muy grave, pues va contra los más desfavorecidos, a quienes no les llega el bienestar que merecen, sea en salud, en obras o en educación.

Que el corrupto pague en prisiones normales es un escarmiento. Además, es triste que mientras muchos pícaros de cuello blanco disfrutan en sus casas o reclusiones especiales el producto de sus fechorías, en las cárceles haya miles de inocentes o estén por delitos menores, sin que se les defina su situación.

La justicia debe ser igual para todos.

José Francisco Piñeres

Una grata impresión

SEÑOR DIRECTOR:



Estoy en estos días de fiestas en Colombia y veo con asombro y mucha envidia cómo se vive en este país el mes de diciembre.

Todo es una fiesta. He recorrido centros comerciales, he visto los conjuntos de departamentos y visitado las plazas de pueblos como Ráquira, Villa de Leyva, Samacá, he pasado por el puente de Boyacá, y todo es un prodigio de luces. Hay colores, decoración y buen gusto en todos lados. Todo es alegría y disfrute. En Argentina nos jactamos del culto a la familia y la amistad, pero nada se compara con las novenas, a las que me han invitado con generosidad. Es muy linda esa tradición. Tanto en Argentina como aquí hay problemas, pero también siento la necesidad de destacar esta forma de esperar la Navidad y el Año Nuevo que tanto me ha llamado la atención.

Raúl Zapata

Momentos de reconciliación

SEÑOR DIRECTOR:



Miles de familias y de buenos amigos se han distanciado por la polarización que se respira en el país debido al proceso de paz, entre otros temas. La historia nos enseña que en algún momento, los generadores de la no tolerancia celebran que su estrategia logró los buenos dividendos políticos que esperaban, sin importarles el mal causado. Deberíamos promover que en esta Navidad, los líderes de las familias faciliten las reuniones con sus hermanos para reanudar la armonía que antes existía y enviar un mensaje a la clase política de que no estamos dispuestos a volver a los actos violentos. Igualmente proceder con los amigos.

Gabriel Remolina Ordóñez

También ganamos en pista

SEÑOR DIRECTOR:



No sorprenden las noticias sobre los triunfos internacionales del ciclismo colombiano. Hace tres décadas aspirábamos a ganar la camiseta de los premios de montaña en las grandes pruebas europeas. Hoy, los nuestros han triunfado en el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia. Pero, increíblemente, también estamos ganando en el ciclismo de pista. La semana pasada, en la copa Mundo de Brisbane, Martha Bayona y Kevin Quintero se proclamaron campeones mundiales en keirin. ¡Enhorabuena!

Mario Patino Morris