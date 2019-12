Hipopótamos sin control / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



A mediados del mes de noviembre de 2015 envié una carta a esta misma sección para llamar la atención sobre el riesgo que significaba la población de hipopótamos en la zona del Magdalena Medio.

Hoy, 16 de diciembre de 2019, veo en la página editorial de ese diario el comentario titulado ‘El lío de los hipopótamos’, que reclama acciones para controlar la población de esos artiodáctilos, que se está volviendo un peligroso flagelo para las riberas del Magdalena, y no sería raro que se extendieran a otras zonas del país. Desde la publicación de la carta mencionada han pasado cuatro años durante los cuales las instituciones ambientales no han tomado ninguna medida y el riesgo de amenaza es cada día mayor, no solamente para las poblaciones ribereñas y sus habitantes, sino para la navegabilidad de ríos y ciénagas en zonas de baja profundidad.

Santiago Montejo Rozo

‘Chocolatón’ en vez de gases

SEÑOR DIRECTOR:



Persiste el paro nacional para que el alto Gobierno modifique algunas medidas económicas y sociales. Ahora se sabe que próximamente se presentará ante el Senado de la República un proyecto de ley estatutaria que regule las protestas sociales. Estamos en un momento de posibilidades, y curiosamente ha ocurrido que un joven e ingenioso oficial de la Policía, enviado a controlar un agresivo plantón al sur de Bogotá, cambió los gases lacrimógenos y otras medidas represivas por un formidable y divertido ‘chocolatón’ acompañado de almojábanas, pandeyucas y colaciones navideñas e invitó a los marchantes, y la calle fue desocupada sin romperla ni mancharla.

Entonces hubo gritos, abrazos, y al final alguien recordó el viejo refrán: ‘Con el buche lleno, el corazón se alegra’.

Miguel Roberto Forero García

Cuidado con los micos

SEÑOR DIRECTOR:



El Congreso aprobó el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los pliegos tipo en toda la administración pública, pero, antes de pasar a sanción presidencial, Senado y Cámara deben conciliar sus textos.

Ahí es donde todos los colombianos debemos estar atentos para impedir que los legisladores que priorizan el interés particular no le metan micos a última hora -como suele ocurrir- a esta esencial y clave ley contra la corrupción. El pueblo colombiano debe estar vigilante y ejercer sus derechos no solo contra la malas prácticas y decisiones gubernamentales, sino también legislativas y judiciales.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Cámara escondida

SEÑOR DIRECTOR:



No comprendo por qué la Administración de Bogotá se empeña en maltratar a los ciudadanos. ¿Por qué las llamadas cámaras salvavidas, aparatos tan sofisticados, fueron instalados tan rápido, antes que la simple señalización que debe indicarles a los conductores sobre su presencia en las vías? ¿Y por qué estos aparatos los pintaron de negro, en cambio de hacerlos aún más visibles? Con mucha más razón, la protesta social debe continuar, claro, siempre de manera pacífica y respetuosa de los derechos de los demás.

Sergio Potes Naranjo