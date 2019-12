Valorización cuestionada / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Me pregunto si es válida la fecha límite del 16 de diciembre para el cobro de valorización para los 370.000 predios afectados en Bogotá. Al no existir una providencia de fondo sobre esta cuestionada medida, al no haber capacidad de pago de la gente y al no ser necesarias ni urgentes las obras programadas, ¿por qué no aplazar esta fecha límite? ¡Con razón este cobro se agrega a la protesta del paro nacional!

Julio Roberto Camacho S.

Bogotá

Pensar en los maestros

SEÑOR DIRECTOR:



Como maestro comparto lo planteado en el editorial del pasado 6 de diciembre, en lo relacionado con las pruebas Pisa, pues los altos índices de desigualdad reinantes en nuestro país influyen mucho, al igual que la exclusión de casi dos millones de niños del preescolar, ente otras.

De igual manera, debe abordarse lo relacionado con el papel de los maestros, pues muchos quisiéramos no solo revisar nuestros métodos de enseñanza y aprendizaje, sino cambiarlos e investigar en profundidad acerca de cuál o cuáles serían los más adecuados.

Para lo anterior, señor Director, se requiere que el Estado y la sociedad se preocupen por sus maestros, que se revisen las condiciones en que laboran. El estrés laboral, la falta de respeto de estudiantes, padres de familia y de algunos directivos docentes afectan la calidad de la educación; el no sentirse valorados, la falta de incentivos, los malos salarios, el agotamiento emocional, la presión por cumplir con pruebas como la de atender a los niños con condiciones especiales (Piar), sin tener las condiciones profesionales, nos pueden llevar a lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, como en EE. UU., el Reino Unido, Australia, etc., en donde se están presentando renuncias masivas y muy pocos quieren estudiar para la docencia.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Facatativá

La década nefasta de los ochenta

SEÑOR DIRECTOR:



EL TIEMPO (8-12-2019) nos recuerda la nefasta década de los años 80 del siglo pasado, cuando ocurrieron hechos de ingrata recordación: asesinatos de líderes políticos, policías y periodistas; del ministro Lara Bonilla, del candidato Luis Carlos Galán. También, el atentado dinamitero contra el edificio del DAS, donde murieron decenas de personas.

Todo esto ocurrió porque se le dejó coger ventaja a la economía del narcotráfico. Esta aún es más rentable que el café.

Dice el editorial que el Estado está fallando por no copar los espacios dejados por la guerrilla después del proceso de paz. Claro, por no continuar este proceso para rescatar las economías lícitas que fueron sustento de nuestra soberanía alimentaria.

Para este fin estarían bien destinados los 1.144 predios rurales de que habla la directora de la Sociedad de Activos Especiales en el periódico de la misma fecha, que pueden servir para los exguerrilleros amnistiados que actualmente están en terrenos arrendados. También, para programas de restitución o dotación de tierras.

Fidel Vanegas Cantor

Bogotá