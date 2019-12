Nostalgia por dos compañías / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Ahora que se habla de Avianca, que llega a sus 100 años y es una compañía querida por los colombianos, he pensado en otras que eran parte del orgullo nacional y aún no se explica uno cómo las dejaron acabar. Tanto que, creo yo, otra sería Colombia con ellas hoy a todo vapor. Hablo de la Flota Mercante Gran Colombiana. Decíamos con orgullo, como eslogan, que era ‘La patria en los mares’. Qué pena, cuando otros países navegan por el mundo. Y los Ferrocarriles Nacionales, que medio están resurgiendo, eran el complemento perfecto. Hoy deberían recorrer el país con trenes modernos de carga y pasajeros. ¿Cómo sería esta época decembrina con bellos trenes? Da tristeza y nostalgia. Por eso estamos como estamos. ¿Y a quién culpamos?

José Francisco Piñeres

¿Cuáles son las prioridades?

SEÑOR DIRECTOR:



Coinciden los bajos resultados de nuestros estudiantes en las pruebas Pisa con la entrega del informe de la Misión de Sabios en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Haciendo referencia a lo publicado por EL TIEMPO, la misión recomienda aumentar la inversión. Desde distintos sectores se hace un llamado urgente a incrementar las inversiones en educación. Claro. Pero creo necesario reflexionar sobre esto: ¿cuáles deben ser nuestras prioridades en esta materia? ¿Nuestra meta es quedar en los primeros lugares de las pruebas Pisa? ¿Los niños colombianos deben ser los mejores matemáticos del mundo? Lástima que las pruebas Pisa no evalúen a los estudiantes en otras dimensiones como el trabajo colaborativo. Si son solidarios o felices.

Necesitamos buenos seres humanos y buenos ciudadanos. Miles de niños en Bogotá asisten a instituciones dignas, con profesores maravillosos, pero llegan a sus casas y algunos son víctimas de violencia y abandono. Claro, más inversión, pero también mayor responsabilidad de las familias.

Giovanny Caicedo

Una segunda república

SEÑOR DIRECTOR:



Creo que todos los colombianos estamos conscientes de las grandes reformas que requiere nuestro país. A todo nivel, en los más diversos sectores. En lo que sí no estamos de acuerdo es para cuándo esos cambios y de qué forma deben hacerse. Unos creen que esa mutación puede esperar, frustrando así el anhelo de muchas gentes, particularmente los más jóvenes. Somos muchos los que consideramos que esa metamorfosis debe realizarse cuanto antes y que también es bueno considerar la opción de una segunda república.

¿Por qué no? ¿Qué de malo tiene la creación de una nueva Colombia? Francia, que ya va por la Quinta República, nos ha enseñado que es una trasformación muy exitosa. Que cuesta unos recursos muy importantes, claro que sí. Pero son mucho más costosos la corrupción, el desorden y el desprestigio de la política en nuestro sistema democrático. Académicos de diferentes ideologías alertan sobre ello.

El presidente Duque tiene en sus manos la real opción de pasar a la historia como uno de los más grandes mandatarios de nuestro país. No es sino mirarse en el espejo de Charles de Gaulle en octubre de 1958. Con ‘cohabitación’ política y todo. El resto es obra de carpintería.

Hugo Patarroyo Murillo

Ataco, Tolima