En el pellejo de un policía / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Los miembros de la Policía Nacional, hombres y mujeres de primarios rangos, los antimotines, los antiexplosivos, que son los que ponen el pecho sin pensarlo dos veces cuando recurrimos a su apoyo, aquellos/as que arriesgan su vida por defendernos de asaltantes, delincuentes, de alterados manifestantes, de terroristas; son unos verdaderos héroes silenciosos de la patria a los que, a veces sin razón alguna, agredimos y censuramos.

¿Alguna vez hemos pensado lo que es estar en su uniforme, en su pellejo?

Ellos/as son hombres o mujeres como cualquier colombiano humilde, que debe trabajar, estudiar, ganar su sustento y el de su familia; tienen padres, madres, hijos/as que esperan a diario su regreso a casa sanos y salvos.

Encendamos también por ellos de vez en cuando una velita, que bien se lo merecen.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

El metro es de todos

SEÑOR DIRECTOR:



Qué alegría que el metro de Bogotá vaya a ser, por fin, después de 70 años de ilusiones frustradas, una realidad.

Pero no es solo el metro de Bogotá; es, como dice EL TIEMPO, una obra del país también, porque es con dineros de la Nación, en gran parte y es en la capital, la ciudad que nos acoge a todos y le da imagen a Colombia.

Habrá que tener paciencia y preparase a nivel administrativo y personal porque vendrán las obras, que van a durar cinco años.

Pero, en todo caso, que esta sea una obra orgullo de todo el país, alejada de la política.

Que sea un propósito nacional, con compromisos de continuidad, gobierne quien gobierne el país o la ciudad capital.

El metro, que es progreso y fuentes de trabajo, debe estar alejado de odios políticos.

Claro, si hay motivos de crítica constructiva, bienvenidos, porque es la obra más importante en muchos años en este país y debe hacerse bien.

José Francisco Piñeres

Bogotá

Control de precios en Cartagena

SEÑOR DIRECTOR:



He leído, en pasada edición, la carta del señor Mario Patiño Morris sobre el abuso de los vendedores de Cartagena con los turistas; él se queja de que las autoridades no le pongan coto a esto.

Posteriormente vi que las autoridades no podían hacer nada respecto a ello.

Sí pueden hacer algo, y es obligar a que quienes prestan dichos servicios porten un cartel con sus precios.

En cuanto al cínico que robó a los turistas, una de sus disculpas era que estos le habían robado la propina. ¿Acaso esta no es voluntaria?

Si las autoridades no les ponen coto a estos abusos, Cartagena irá perdiendo día a día turistas y cogerá muy mala fama.

Claro que con las autoridades que ha tenido, ¿qué podemos esperar?

Confiemos en que el nuevo alcalde, cargado de buenas intenciones, haga algo por el Corralito de Piedra.

León Sanín Vásquez

Rionegro, Antioquia