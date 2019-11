Sobre un editorial / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Siento, nuevamente, que debo expresar mi gratitud y reconocimiento ante el editorial ‘Una lectura correcta’ (17-11-2019) y demás comentarios con reflexión serena y patriótica frente el momento actual del país. Estamos ante el ejercicio del derecho constitucional de la protesta, el uso de él sin extralimitaciones y que las partes en conflicto, Gobierno y oposición, estén prontos a escuchar lo sensato que se discuta y no cerrados a sus propios criterios.



Es de tener en cuenta la gran diferencia de convocatorias a ‘paro nacional’ ante reiterados propósitos de medidas dictatoriales de Reyes (1909), o sangrientas represiones estudiantiles y al pueblo, y amenaza de cárcel a banqueros y opositores de Rojas (1957), o desconocimiento del plebiscito e intento de fraude electoral de Evo Morales (2019), y las fallas agigantadas y hasta falsamente presentadas de nuestro actual Presidente.



Serenidad, rechazo de desmanes que descalifican las protestas, oídos abiertos a cuanto sea para el bien del país ha de ser la conducta patriótica en estas situaciones.

Libardo Ramírez Gómez, obispo

Solidaridad con la Policía

SEÑOR DIRECTOR:



Es muy interesante ver cómo una maratón no solamente se está fortaleciendo, sino que en cada una de estas competencias tiene una gran fuerza participativa la comunidad. El domingo, en Bogotá, Tunja y Cúcuta, se notaba la organización, y participaron más de 15.000 atletas solo en la capital del país. Eso constituye el apoyo a una institución como la Policía; aunque con algunos errores, siempre están pendientes para servir a la comunidad, para atender sus voces de auxilio, defenderla de los delincuentes y garantizar su tranquilidad, aun a riesgo de su propia vida. Muy bien por todos y cada uno de los participantes y por esas 22 estrellas estampadas en cada una de las camisetas como homenaje a los 22 héroes que murieron en el aleve atentado contra la Escuela General Santander. Paz en sus tumbas, y gracias a la comunidad están presentes en la vida nacional. El domingo se hizo honor al lema policial ‘Dios y patria’.

Luz Cuartas Zapata

Difíciles retos

SEÑOR DIRECTOR:



Un reto nada fácil le espera a la próxima alcaldesa de Bogotá. Puede que construya parques, avenidas, colegios, hogares de atención al adulto mayor, todo sin sobrecostos y en el tiempo previsto, como lo ha hecho el alcalde saliente, y lamentablemente, su evaluación se encasillará en solo tres frentes: seguridad, movilidad y TransMilenio. Ninguno de los tres mejora a corto plazo. El pie de fuerza no crecerá en la misma proporción que la población debido a que la migración aumenta día tras día; los vándalos se multiplican, y más policías estarán ocupados cuidándolos. La movilidad tendrá las mismas vías y 7.000 vehículos nuevos que se registran cada mes, solo en Bogotá. Si a ello le agregamos las congestiones que generará el inicio de las obras del metro, el futuro no será promisorio. En cuanto a TransMilenio, está llegando al punto máximo de crecimiento, salvo que se construyan nuevas estaciones y nuevas troncales, lo que no ocurre de la noche a la mañana.

Jairo Alberto Payán