Parar la violencia / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Sigue la violencia. El asesinato de líderes sociales; hace unos días, en Chocó asesinaron a dos escoltas de la Unidad de Protección. Y los desmovilizados de las Farc siguen siendo asesinados. ¿Por qué? ¿Venganza? ¿Hay quienes le siguen apostando al fracaso del proceso de paz? El Gobierno debe, ahora con muevo ministro de Defensa, proteger a quienes le apostaron a la vida sana, a producir, a dejar la violencia. Porque este es el camino que seguirán otros. Si no, jamás habrá paz y las víctimas seremos todos.

Ángel María Aguilar

Sobre el aborto

SEÑOR DIRECTOR:



Escandaliza y aterra la publicación en página editorial del periódico EL TIEMPO, un artículo con antetítulo ‘Derecho al aborto’ (en letras de color) y con el título ‘¿Restringirlo? No, ampliarlo’.



La autora parece ignorar –por decir lo menos– que la criatura que empieza su vida en el vientre de la madre es ya una persona, en su primera etapa de desarrollo, y asegura que la vida de la mujer tiene prioridad sobre la vida del embrión o feto, apoyándose en un largo párrafo que atribuye a la Corte Constitucional en el que especifica que el aborto no debe ser penalizado y que “el servicio debe ser garantizado en cualquier etapa de la gestación”.



La verdad, sin embargo, es que el bebé en camino, aun sin haber nacido, ya es una persona humana real, vital. Y que el aborto –o sea, la muerte intencional de esa criatura– es un asesinato. Si la madre no quiere aceptarlo, ¿por qué no la deja nacer y la entrega en adopción, ya que hay muchísimas parejas sin hijos ansiosas por recibirla? ¿Se dará cuenta Claudia Isabel Palacios de su responsabilidad ante tantos miles de abortos consentidos, amparados en sus consejos? ¿Y el periódico, que acepta publicar semejante artículo, comprenderá la gigantesca amplitud de su influencia?

Yolanda Martínez de Samper

Marchar en tranquilidad

SEÑOR DIRECTOR:



El paro nacional del 21 de noviembre de 2019 en Colombia es tan legal como democrático. Cambiar la política de gestión es el eje de la movilización colectiva. Ateos, religiosos, políticos, artistas, sindicalistas, deportistas, antropólogos, estudiantes, periodistas, jóvenes, viejos, locos y cuerdos están prestos para la movilización. La humanidad moderna siempre ha marchado: Boston Tea Party (1773), Revolución francesa (1799), la marcha de la sal (1930), marcha en Washington por los derechos civiles, Mayo de 1968 en Francia, Primavera Árabe (2010), etc. Solo existe un bien común llamado Colombia. Los violentos tendrán su merecido y los demócratas, lo obtenido. Unos marchan, otros escriben, otros vociferan, pero la tranquilidad tiene que ser la protagonista de la jornada de protesta.

Helena Manrique Romero

* * * *

SEÑOR DIRECTOR:



Las protestas en el país se están volviendo virales. A ellas, estoy seguro, acudirán el 21 toda clase de ideologías y una gran mayoría sin saber por qué están ahí. Una radiografía para estos eventos ya cotidianos revela, dentro de esta histeria colectiva, que alguien la organiza, otros hacen bulto y unos pocos la vandalizan. Extrañamente, en ellas rara vez participan desempleados, campesinos, agricultores y el sector salud. Los que, a juicio de muchos, tienen verdaderos motivos para estar no un día, sino todo el año en las calles.

Wadid Arana D.

Cartagena de Indias