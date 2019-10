Lecciones de la fuga del ‘Chapito’ / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Acerca de su editorial ‘Lecciones de una fuga’ (21-10-2019), es triste lo que está pasando en México, un país querido, con el que nos identificamos. De él hemos heredado costumbres, música, cultura, gastronomía. El país de Cantinflas, ese grande del humor; de Roberto Gómez Bolaños, de la hermosa María Félix, de Juan Rulfo y Octavio Paz... en fin, de muchos grandes en variadas disciplinas, es, por desgracia, tierra de mafias, como nos ha pasado a nosotros. Con esos capos, que solo hablan con las armas, es muy difícil ir por las buenas.

El narcotráfico es corrupción y ambición desmedida. En ese mundo, “la vida no vale nada”, como dice, precisamente, una ranchera de José Alfredo Jiménez. Por eso, el presidente López Obrador tiene que endurecer su política de seguridad, y los demás países deben ayudarle.

En este caso, Estados Unidos no puede mirar para otro lado. El ‘Chapito’ y todos los demás deben parar con sus huesos en las cárceles, porque si no, es a la institucionalidad a la que se están llevando por delante.

El Estado no pude ceder un centímetro, al precio que sea. Y aquí tenemos que estar alertas y arreciar la lucha contra el narcotráfico, pues el panorama es preocupante.

Ángel María Aguilar

Bogotá

Voto consciente

El 27 de octubre es un día clave para el país. Los comicios no solo representan la expresión de la democracia, sino el futuro mismo del país en los próximos cuatro años.

Por lo tanto, los ciudadanos debemos tomar una decisión consciente y acertada. No debemos basarnos en noticias o cadenas falsas que circulan, principalmente en redes sociales, ya que con preocupación se ha podido observar que esto afecta la credibilidad de partidos o candidatos.

La invitación a la ciudadanía es a que indague a fondo sobre las propuestas de los candidatos, pues tenemos la responsabilidad de elegir a conciencia nuestras autoridades locales.

Brayan Esnéyder Solano Acero

Bogotá

Las protestas en Chile

Hay razones de sobra para uno sentirse muy preocupado, angustiado y en zozobra con todo lo que está pasando en nuestro continente y, a la larga, en el mundo entero.

Manifestaciones por doquier que terminan en actos vandálicos con grandes destrucciones y afectaciones de las ciudades y su infraestructura.

Solo miremos a Chile, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, México y Colombia. Unos protestan contra un sistema totalitario y hegemónico; otros, por no tener ese sistema, es decir, donde aún queda la democracia.

Estudiosos hablan de que los sistemas se agotan o se cansan. Creería que se trata del cambio generacional, pero lo malo es que los jóvenes, en su gran mayoría, no leen o no quieren saber de nuestra historia y todo lo quieren al igual que lo digital, ‘ya’. Y los expertos en atizar estas manifestaciones, bajo la premisa de repartir lo de los que tienen a los que no tienen, obtienen muy buenos dividendos.

Gerardo Prada Ahumada

Bogotá