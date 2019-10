Inseguridad jurídica / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



La sentencia emitida por la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de la llamada ley de financiamiento, según el comunicado, será inválida tan solo a partir del 1.º de enero de 2020. Los colombianos de a pie no entendemos esa figura. Vemos que no hay seguridad jurídica. Unas veces, las sentencias son aplicables hacia atrás; otras, hacia adelante. Vamos como el cangrejo. Es el traje a la medida, depende del grupo al que se pretende ayudar o perjudicar. Esto no puede seguir así.

Fauner Romero

* * * *

SEÑOR DIRECTOR:



Lo sucedido con la ley de financiamiento en la Corte Constitucional es una demostración más de que en el Congreso de la República no se están tramitando las leyes con la debida corrección. Desafortunado, porque la decisión le trae al país delicados y angustiantes problemas fiscales, así como impacta gravemente soluciones e incentivos que trae para frenar la alta tasa de desempleo, desacelerar la inflación y acelerar el crecimiento económico. Esta ley constituye toda una estructura impositiva a lo que también pensó en incentivar, la actividad económica de las empresas. Estamos frente a una grave falla del Congreso, que resulta impactando la cristalización de la dirección de la economía.

Rogelio Vallejo Obando

Al fin, el metro

SEÑOR DIRECTOR:



Extraordinaria noticia para Bogotá la adjudicación, después de 70 años, del metro, y más que sea elevado. ¿Se imaginan que, con el suelo húmedo y arenoso de la ciudad, este se estuviera socavando por debajo de redes eléctricas y de alcantarillado, así como de los ríos Fucha, San Francisco y Arzobispo, entre otros que atraviesan la capital? Igualmente, ¿cómo sería la trágica evacuación en sus sótanos en caso de terremotos o derrumbes? Si en el famoso deprimido de la 92, que no era de más de 200 metros, duraron 8 años, ¿cómo sería con esto por varios kilómetros e inciertos hallazgos subterráneos? Felicitaciones, Bogotá.

Rafael Rico Tovar

Falta de familia y de valores

SEÑOR DIRECTOR:



En referencia al editorial ‘Yeison Arley Garzón’ (15-10-2019), me permito tratar de dar una respuesta satisfactoria a la pregunta de “por qué la muerte se quiere instalar como lenguaje predilecto de quienes conforman estos clanes” (barras bravas).

1) La sociedad moderna, y con ella especialmente los jóvenes, ha perdido lo que antaño se denominaba valores: respeto, responsabilidad, compromiso, amor, etc.

2) Como consecuencia de lo anterior, el concepto de integridad y estabilidad de la familia ha venido a menos. Muchos niños y jóvenes de hoy si tienen mamá, no tienen papá, y viceversa, o carecen de los dos y de familia. ¿Cómo, entonces, pueden crecer en valores?

3) Los jóvenes viven numerosos vacíos éticos y emocionales y no le hallan sentido a su existencia. Carecen de un proyecto de vida que les permita vivir y crecer sanamente. Así que, incons- cientemente, encuentran refugio en fenómenos sociales pervertidos como el que nos ocupa.

Jaime Delgado Hernández