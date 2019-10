El Día de la Raza / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Vale la pena detenernos un poco y reflexionar sobre la razón por la cual la ley Emiliani consideró que los colombianos deberíamos suspender las actividades laborales y celebrar el 12 de octubre como un homenaje a nuestra idiosincrasia y especialmente a nuestros indígenas, que tuvieron que soportar la avaricia, las imposiciones y los abusos de muchos de los llamados conquistadores. Causó extrañeza que en esta ocasión, los medios de comunicación no destacaron el Día de la Raza como lo hacían antes. Sin embargo, para las comunidades indígenas de Occidente esta fecha nunca pasará desapercibida. Lo ocurrido en el Ecuador es una muestra de cómo los aborígenes mantienen viva su conciencia, sus derechos y su autenticidad, priorizando el respeto, la conservación y el culto a la Madre Naturaleza, para lo cual preservan su fauna, flora y agua como debe ser, en un ambiente de convivencia sana y justa.

Gerardo Dussán D.

Bogotá

De la intolerancia a la matonería

SEÑOR DIRECTOR:



La de Yeison Arley Garzón es, como dice su editorial (16-10-2019), otra muerte absurda. No puede ser que por odio a un equipo de fútbol y a quien porte su camiseta se sigan truncando vidas preciosas como, en este caso, la de un muchacho que era orgullo y esperanza de su familia. Como quiera que sea, todas las vidas son sagradas. Pero aquí hay algo más. Hay un problema social de fondo que se está incubando. Esa bestialidad tiene como impulso el odio, el vandalismo, la polarización, el resentimiento social. Por todo se agrede. Le dicen intolerancia, pero está muy cercana a la matonería. Que la Alcaldía, el Gobierno y los equipos de fútbol hagan algo. Y que haya justicia.

Carmen Rosa Novoa

Política y politiquería

SEÑOR DIRECTOR:



El repunte de Galán, que lo lleva a colocarse en el primer puesto de las preferencias para la alcaldía de Bogotá, obedece a la posición independiente que ha mostrado en la contienda. Ello es síntoma de que el pueblo lo que quiere es que a los cargos de representación lleguen gentes no amarradas por completo a los partidos, sin que se esté significando que la actividad política como tal debe apartarse. Aquí hay que distinguir política de politiquería; esto último es precisamente lo que Galán está derrotando. La política es la que se encamina a presentar programas que propendan a solucionar la gran problemática que, para el caso, hoy somete a Bogotá. Politiquería es el juego pecaminoso de la coima y la repartija indecorosa.

Miguel Mercado Vergara

Capturar a los vándalos

SEÑOR DIRECTOR:



En su edición del viernes 11 hablan de los vándalos y sus abusos y delitos. Yo me pregunto: ¿no hay una autoridad que los capture, los empapele y, si es del caso, los juzgue? ¿Por qué los ciudadanos de bien tienen que aceptar sus desmanes, atropellos, destrucción de propiedades, etc.?

¿Cuál es la razón por la cual la autoridad no puede entrar a las universidades y estos malandrines, sí? Francamente, no entiendo.

León Sanín Vásquez