Contaminación auditiva / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Según el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), en el título ‘De la tranquilidad y las relaciones respetuosas’, la Policía debe desactivar los comportamientos que “generen molestia por su impacto auditivo”. Pues tal vez no haya en Bogotá una zona residencial de los estratos 3, 4 y 5 que no sea perturbada a diario por la megafonía, ora desde automotores o ya por peatones con altavoces que anuncian compras de libros o de chatarra o venta de dulces, de frutas o de mazamorra. Y lo hacen delante de la policía, que no se inmuta.

Jaime Perea R.

Votar bien informados

SEÑOR DIRECTOR:



Frente a la próxima contienda electoral, debemos proponer la mejor actitud para superar la polarización existente, la cual, en tiempos pasados y aun en determinadas regiones, ha significado muertes de compatriotas. Lo mejor es informarnos bien sobre las propuestas de los candidatos, acerca de su trayectoria y la de sus partidos.

Candidato que compre votos en dinero, en especie o con promesas oportunistas no es recomendable. Tampoco lo son los familiares de quienes reemplazan a políticos judicializados. Para que las cosas cambien debemos asumir actitudes nuevas, no seguir apoyando a los corruptos de siempre, los que año tras año se llevan billones del erario.

Por esto, no queda siquiera lo indispensable para la población más vulnerable. Igual es frecuente que todos paguemos lo que se robaron los pícaros.

Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Una escena ejemplarizante

SEÑOR DIRECTOR:



Me pareció una escena por lo menos inusual en nuestro medio que los indígenas ecuatorianos, apenas llegaron a un acuerdo con el presidente de su país, se dedicaran a limpiar las calles de todos los elementos que habían usado como barricadas, entre ellos piedras y ladrillos. Es ejemplarizante.

Triste que se llegue a las vías de hecho y que, así alguna de las partes se sienta ganadora, en la realidad todos pierden: el país en general, sobre todo porque hay pérdida de vidas. En ese caso, unas cinco personas murieron, y hay heridos.

Lo que se debe buscar es el diálogo entre las partes antes de estos desgastes. Así no se les da oportunidad a los violentos de infiltrarse y hacer daño. Ojo en Colombia.

Ángel María Aguilar

Fútbol en paz

SEÑOR DIRECTOR:



Es triste ver cómo hinchas del equipo América de Cali asesinaron vilmente a un joven hincha de Millonarios.

El odio entre barras debe erradicarse por completo para poder ver el fútbol como el lindo espectáculo que es. La paz dentro y fuera de las canchas debe primar, ahora y siempre.

El amor por nuestros equipos tiene

que ser un símbolo de lo diversos que somos como seres humanos y la expresión de la patente necesidad de respetar los gustos personales de cada individuo.

¡No más violencia dentro y fuera de las canchas, el fútbol colombiano debe vivirse en paz!

Brayan Esneyder Solano Acero

Bogotá