Rechazar a los violentos / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Mientras escribo veo el transcurrir de las marchas, pacíficas por ahora. Y vi que los estudiantes llamaron a que así fueran. Mientras tanto, las autoridades temían que fueran infiltradas. Es decir, la calma era tensa.

Pero pensaba yo en que ese desfile de juventud, de varios estratos, de varias universidades, es el futuro del país, pues estos profesionales tendrán en sus manos puestos de administración, o de gobierno, o de producción, o de ciencia; un día serán la nueva academia, etc.

Entonces, los encapuchados, los violentos no tiene cabida y deben ser señalados siempre y rechazados por los estudiantes. Porque ellos son las primeras víctimas de esos revoltosos.

La protesta es un derecho. Y ojalá con marchas pacíficas se llegue a un diálogo sereno... Ese es uno de los principios de la democracia.

José Francisco Piñeres

Cárceles: poco han cambiado

SEÑOR DIRECTOR:



El miércoles pasado, EL TIEMPO nos reseñó dos hechos. Uno ocurrió hace 50 años y el otro, hace 25. El primero da cuenta de una red de tráfico de marihuana en la cárcel Modelo, en la que varios guardianes estaban involucrados con el ingreso del alucinógeno.

En el segundo se narra cómo fueron sorprendidos por el CTI varios internos de La Picota que estaban de parranda, entre ellos el asesino del ministro de Justicia Rodrigo Lara.

Medio siglo después vemos que las cosas no han cambiado mucho. Hoy no paramos de sorprendernos con tanta pillería tejida tras las rejas y que salpica a los custodios. Uno no sabe si reír o llorar. Reiríamos si no se tratara de un asunto tan serio, pero la cordura nos impone seguir suplicando un remedio.

Tal vez, un buen día, algún gobernante tome en serio el problema carcelario e imponga los correctivos necesarios. Mientras esto ocurre, riámonos un poquito de los jocosos sucesos que allí pasan.

Marco Antonio Muñoz Rodríguez

La guerra contra las drogas

SEÑOR DIRECTOR:



Los cultivos ilegales son la madre de los problemas del país. Mientras no los erradiquemos del todo, seguirá habiendo narcotráfico, bandas criminales, Eln y disidentes de las Farc que matan secuestran y asesinan por ganar su espacio en el negocio de las drogas ilícitas.

También son el nacimiento de los desplazamientos de campesinos y el asesinato de líderes sociales, hoy en casi todas las regiones del país, no obstante la presencia militar del Estado.

A las arcas del Gobierno entrarán, cuentan las noticias, 123 millones de dólares que dará EE. UU. para la lucha contra la droga, adicionales a los millones de dólares como donaciones que el país ha recibido de la Unión Europea y países amigos comprometidos con esta lucha y la atención a los desplazados.

A estas alturas sería positivo que el Gobierno presentara un balance de los valores recibidos, de cómo se han invertido estas ayudas y de los resultados logrados.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá