Marchas y declaraciones / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Lamentables las manifestaciones en favor y en contra de Uribe, mientras rendía indagatoria. Qué minoría de edad dialéctica. Inclusive, las declaraciones del Presidente y su ministra dejan mucho que desear sobre su madurez, ecuanimidad y sentido crítico. Pues ellos son los que deben dar ejemplo de respeto por el Estado de derecho, y eso es precisamente lo que se está trivializando con semejantes aspavientos.



Si el Presidente, su ministra, los seguidores de Uribe y el mismo senador están seguros de su honorabilidad, no tienen por qué poner en tela de juicio a la Corte porque lo citan en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. No se entiende semejante acoso politiquero, cuando el senador dispone de excepcionales garantías y abogados para demostrar su inocencia.

Carlos H. Quintero B

Maestro del periodismo

SEÑOR DIRECTOR:



Orfandad en el periodismo colombiano deja la muerte del maestro de maestros, Javier Darío Restrepo, a los 87 años en Bogotá. Nació en Jericó, Antioquia. Pocas veces un referente del oficio está activo hasta el último día de su vida. Fue sacerdote, pero el periodismo fue su amor eterno. Escribió para los mejores medios del país con la ética e independencia de las cuales carecen algunos comunicadores. Fue un filósofo del periodismo, ganó innumerables premios. Entre sus libros están La revolución de las sotanas, Testigo de seis guerras, Ética para periodistas, por nombrar algunos. Columnista, cronista, pero sobre todo un ejemplo de transparencia y ética; las nuevas generaciones lo tendrán siempre como el maestro que supo enseñar.

Helena Manrique Romero

Libros para los turistas

SEÑOR DIRECTOR:



Cartagena es una ciudad turística y, como tal, no puede escapar a la época mercantilista de playas, historias y casonas coloniales. Sin embargo, en la variada fauna de turistas hay especies a las que no las satisfacen las apariencias. Qué tal que quienes manejan esta industria vendieran otros valores cartageneros. Una librería ambulante al pie de la torre del reloj bajo el sol de las diez de la mañana sería una obra fabulosa. Allí, el turista encontraría los libros de Roberto Burgos, premio nacional de novela, y de Rómulo Bustos, premio nacional de poesía, por ejemplo. En sus obras, el turista de hondas investigaciones encontrará con los parajes secretos del alma la ciudad.

Gabriel Cuadro de la Hoz

Ayuda divina

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero a su editorial ‘De Roma al Amazonas (8-10-2019). Es de suma importancia que la Iglesia entre a formar parte de lleno de quienes defendemos el medioambiente.

Con la ayuda de Dios podremos mejorar un poco nuestro planeta, llevar conciencia a los que no creen en el cambio climático y piensan que la Amazonia no es el pulmón del mundo, como dice Bolsonaro.

Ojalá, más allá de las decisiones sobre reforma cristiana, la Iglesia se comprometa en la defensa del planeta... Es, tal vez, la más importante voz hoy en día.

Carmen Rosa Novoa