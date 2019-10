La solución está en la U. / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Con sabiduría, tino y oportunidad, Juan Lozano, en su columna del lunes pasado, diferencia claramente al estudiante de la guacherna encapuchada. Este mal, enquistado desde tiempo inmemorial en todas las sociedades, no se puede neutralizar con más violencia. El mismo doctor Lozano da allí la solución. Con cultura ciudadana y valor estudiantil se pueden y deben desenmascarar (quitar la máscara) a los vándalos.



Las rectorías universitarias tienen que dar perentorias directrices a toda su línea de mando para que apoyen a sus estudiantes y los instruyan, a fin de que con valor estudiantil no permitan que los vándalos infiltren sus filas y desnaturalicen/deslegitimen la sana intención de su actuar y su causa.

Para ello es necesario quitarles la capucha en plena plaza pública. El vándalo, por naturaleza cobarde, huirá de inmediato.

Fernando Pombo Toro

El odio entre barras

SEÑOR DIRECTOR:



Vuelve y juega, ahora con un hincha muerto y barristas y policías lesionados en el estadio de Bucaramanga; agresiones en las filas de ingreso al estadio, violencia entre hinchas. No hay derecho. Definitivamente, los barristas de Bucaramanga que intentaron ingresar al campo deben ser sancionados drásticamente. En Medellín, el bus del Independiente Medellín fue marcado, rayado, al parecer, por hinchas del Nacional. Muy preocupante, en todo caso, el odio que se vive entre las barras. Así su equipo sea local o visitante, se agarran entre ellos mismos por múltiples causas. A ver si las autoridades les ponen freno y controlan a todos estos desadaptados que se escudan en el color de una camiseta para generar caos y violencia en los estadios. Una situación que día a día aleja a los verdaderos hinchas.

Luz Cuartas Zapata

Dime con quién andas y te diré...

SEÑOR DIRECTOR:



Ha pasado un año desde que fue asesinado el periodista saudí Jamal Khashoggi, crimen cometido dentro del consulado de Arabia Saudí en Turquía y cuya autoría intelectual recae principalmente en el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman. Khashoggi trabajaba para The Washington Post. Hasta ahora, nadie ha pagado por su asesinato, y las investigaciones que se están llevando a cabo no han tenido ningún resultado, salvo algunas destituciones de algunos implicados, más para mostrar al mundo que sí están investigando, pero se sabe que de ahí no pasará.



Muchos Estados prefieren guardar silencio y muestran complicidad debido a que Arabia Saudí tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, también es productor y compra grandes cantidades de armamento a diferentes países, los cuales permanecen mudos para no perder el cliente número uno.

Daniel Barragán

Las mujeres dan ejemplo

SEÑOR DIRECTOR:



Qué partidazo se fajaron las jugadoras de Medellín y América, en el que salieron campeonas las chicas de la ciudad de Cali. Con mística, con amor propio, con garra, pero sobre todo con lealtad. Ese es el ejemplo. Y las tribunas, tranquilas, gozando. ¿Sí ven que sí se puede? Las mujeres dan ejemplo.

Lucila González de M.