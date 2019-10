Día Internacional de la Música / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Este martes 1.º de octubre se celebrará en todo el mundo el Día Internacional de la Música, que desde 1975 la Unesco ha proclamado, gracias a la propuesta hecha por el eminente violinista neoyorquino y director de orquesta lord Yehudi Menuhin, con el propósito de unir a todas las naciones y promover este bello arte.

El Día Internacional de la Música es la mejor expresión para procurar que desde esta disciplina artística se enfatice y refuerce el concepto que deben manifestar los amantes del sonido a través de la voz humana e instrumentos. Y, desde luego, para que desde los diversos centros de educación se enseñe y difunda su respectivo aprendizaje a fin de estimular a los cantantes, músicos y compositores para que se sigan divulgando los valores folclóricos de cada nación, con el concurso de todos los medios masivos de comunicación, sin distingos de etnia, lengua, credo político, etc.

Saludamos este día mundial, y que la música nos siga acompañando en todas nuestras labores cotidianas.

José Portaccio Fontalvo

Bogotá

Buenas coincidencias

SEÑOR DIRECTOR:



Como en este país lo que campea es la polarización, es bueno destacar cuando se dan coincidencias para algo bueno, en polos opuestos: Es el caso del cultivo de aguacate, que cuando lo manifestó Petro, incluso como gradual sustituto del petróleo, se le vino una jauría de personas mal informadas en su contra. Ahora el minagricultura, Andrés Valencia, en el Congreso Mundial del cultivo en Medellín, se mostró tan hincha del cultivo que lo llevaba en sus prendas de vestir.

EL TIEMPO (30-9-2019) destaca el aguacate entre diez superalimentos amigos del corazón. Otro caso de coincidencia fue el del acuerdo para acabar con las contralorías regionales. Esto, de Álvaro Uribe con Petro, pero el Contralor General resultó muy hábil político para hacerlas perdurar.

Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Fútbol, más miedo que alegría

SEÑOR DIRECTOR:



De nuevo, muerte en los estadios. Esto ya es una vergüenza. Ahora fue en Bucaramanga, donde en extrañas circunstancias cayó un joven de una tribuna. El hecho se debe aclarar, porque hay una familia en duelo y una vida perdida. Luego, al finalizar el partido se desataron grescas. Hace pocos días un hincha, en el Atanasio Girardot de Medellín, le lanzó una puñaleta a un jugador de Millonarios. Y las barras se agarraron por fuera a machete limpio.

Por Dios, ¿qué nos pasa? Lejos quedaron los tiempos en los que se podía ir a los estadios en familia, a disfrutar del partido, a compartir comentarios con el de la otra camiseta. Ahora, allí se va a desahogar rabias y frustraciones sociales reprimidas, ya sea contra el rendimiento del equipo o contra barras opuestas. ¿Entonces no se pude perder? ¿El fútbol no es un juego, y en este no está también la cara de la derrota? Por favor, que las autoridades sean estrictas en las requisas, y que haya justicia. Que los equipos llamen a la calma. De lo contrario se jugará con tribunas vacías, pues a fútbol se va con más miedo que alegría.

Ángel María Aguilar

Bogotá