En manos de la juventud / FORO DEL LECTOR

Lo que dijo la niña Greta Thunberg, aunque a algunos no les guste, es una realidad. El clima está loco. Y se siguen quemando bosques, con el agravante de que no es solo el oxígeno el que se acaba, sino las especies. Estamos en manos de la juventud de hoy, y hay que empoderarla, pues muchos líderes del mundo miran para otro lado. Pero la conciencia ecológica será una fuerza superior.

Carmen Rosa Novoa

A un mes de las elecciones

Triste y desesperanzador es el balance a un mes de las elecciones regionales en Colombia, el 27 de octubre de 2019. Campañas de odio y desprestigio es lo que vemos a diario. Caciques políticos bandidos en regiones donde descaradamente aceptan la compra de votos y conciencias. Insultos van y vienen, acompañados de utópicas propuestas irrealizables. Ejemplo: en Bogotá, los cuatro únicos candidatos a la alcaldía prometen acabar con la inseguridad incrementando el pie de fuerza. Son las leyes laxas y permisivas lo que hay que modificar. Pueden poner miles de policías, pero si el ladrón queda libre en menos de 24 horas... El voto en blanco está fuerte porque estamos hartos de lo mismo. A las urnas con decisión propia para dejar de quejarnos, y ojalá los desadaptados de siempre no interfieran y nos permitan sufragar en paz.

Helena Manrique Romero

Marchas sin control

Hablo de las llamadas protestas sociales, puntualmente las de Bogotá, que sin control alguno generan caos y violencia por donde pasan. Algunas, amorfas y sin liderazgo visible, se están convirtiendo en un coctel cada día más peligroso. Hasta cuándo la debilidad institucional, reflejada en el desprecio y maltrato a la Fuerza Pública, en la destrucción de bienes privados y públicos como TransMilenio, en millones de ciudadanos violentados, a merced de la turba o cuando los hijos tienen que ir a rescatar a su padres, como sucedió recientemente en mi familia, en Bogotá. ¿Hasta siempre? El imperio de la ley lo deben sentir los ciudadanos día a día, sin demonizar o silenciar la queja social; ordenarla para no violentar otros derechos y que sea ajena a vaivenes partidistas. Es menester que los marchantes respeten los protocolos para que sus reclamos sean escuchados por las autoridades y respaldados por el resto de los colombianos.

Hernán Salazar Hurtado

Taxímetros diferentes

Los taxistas se quejan de Uber, de que ellos están en desventaja. Pero yo creo que hoy se compite es con buen servicio. Hay muy buenos taxistas, amables, pero otros, no tanto. Me pregunto, por ejemplo, ¿por qué cuando uno coge una carrera todos los días, y sabe cuánto cuesta, digamos cinco mil pesos, en algunos, la misma, de punto a punto, vale seis mil o más? ¿O el taxista, sin oprimir el botón del taxímetro, mira un tarjetica pequeña, para él solo, pues no ponen el tarjetón, y dice: ‘Son seis mil quinientos’? No es el monto, es el acto. Con eso dañan todo un gremio, en el que hay padres de familia que se ganan, con mucho sacrificio, el sustento. Las empresas deberían hacer revisiones periódicas y suspender al que tenga el taxímetro adulterado.

Dagoberto Castaño Paredes