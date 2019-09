Proteger el medioambiente / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Es triste ver cómo la ambición humana puede pasar por encima de los límites y arrancarle la vida a todo el planeta, como es el caso de los incendios en el Amazonas, que no solo afectan a Brasil sino al mundo entero, pues la selva amazónica se considera el pulmón del mundo, ya que recoge más del 20 por ciento de CO2 y nos proporciona una gran cantidad de oxígeno.



Pero por la intervención humana se ha ido reduciendo en los últimos años -los principales responsables son la industria ganadera, agrícola y de madera-, provocando un desequilibrio natural bastante peligroso.



La verdadera problemática es que no reconocemos la importancia del medioambiente, y esto nos lleva a pasar por encima de él, creyendo que el fin justifica los medios.



Debemos crear estrategias de cambio que promuevan el progreso pero, a la vez, cuiden y preserven el medioambiente. Además, apoyar diversos proyectos e iniciativas ambientales que se están llevando a cabo en todo el mundo.

Mary Nicolle Ordóñez Mesa

Acabar con los elefantes blancos

SEÑOR DIRECTOR:



Teniendo en cuenta que son billones de pesos los que se pierden por obras inconclusas en todos los municipios del país, se debe establecer una dependencia en los entes de control para superar esta situación.



El funcionario saliente, con participación del ente de control correspondiente, debe dejar cuentas claras del estado de la obra, y el entrante está obligado a su culminación, y su incumplimiento debe ser castigado. En la puesta en servicio se debe dar crédito a las administraciones que participaron. De esta manera se evitan los llamados elefantes blancos y también, que nadie ‘gane indulgencias con avemarías ajenas’.

Fidel Vanegas Cantor

Detener el vandalismo

SEÑOR DIRECTOR:



Las jornadas de los dos últimos días en Bogotá se han visto afectadas por los anuncios de vandalismo de un grupo reducido de conductores insatisfechos por las multas de tránsito que les han impuesto debido a sus malos hábitos de conducción.



A través de las redes han difundido sus intenciones, amenazando que atacarán vehículos y a personas que no acaten sus órdenes de inmovilización.

Afortunadamente, la mayoría de los taxistas han hecho caso omiso de estos comunicados y han salido a trabajar en forma normal.



Las redes sociales, útiles en otras circunstancias, han hecho eco de estas amenazas, difundiendo los mensajes de estos desadaptados. Los ciudadanos de bien debemos tomar nota para no servir de idiotas útiles haciendo virales estos anuncios. Debemos confiar en que tanto la Policía como el Ejército, de ser necesario, se harán cargo de su obligación de mantener el orden y de no permitir que ningún grupo pretenda inmovilizar la ciudad.



Las autoridades, por su parte, están en la obligación de judicializar a los autores materiales de todo acto de vandalismo, así como a los autores intelectuales que incitan al terrorismo, los cuales están plenamente identificados. Que les caiga el peso de la ley.

Fernando Valencia