Otras fuentes de energía / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



A propósito de la sentencia del Consejo de Estado para suspender las pruebas de fracking de manera preventiva mientras se evalúa su impacto ambiental, Ecopetrol, petroleros y el Ministerio de Energía advierten que el rechazo al fracking generaría un riesgo energético y un hueco fiscal a nuestra balanza comercial, actualmente en déficit. Sin embargo, podemos pensar en otras opciones como investigar fuentes de energía alternativas que complementen las fuentes fósiles, y así poder evitar el riesgo energético.



En cuanto al déficit en la balanza comercial, el país puede tomar medidas que reemplacen o restrinjan las importaciones, para no depender de la exportación de recursos no renovables para su estabilidad económica. Ambas medidas no son fáciles de implementar; sin embargo, es mejor que tomar el camino fácil de aprobar el fracking, perdiendo nuestras fuentes de agua y manteniendo el actual estilo de vida a partir de la exportación de nuestros recursos no renovables.

Juan Gómez

Ministerio frustrado

SEÑOR DIRECTOR:



La expectativa originada con el anuncio de la creación del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación se ha quedado en la mayor frustración porque, a la fecha, la opinión pública desconoce los rumbos que ha tomado esta urgente decisión, mientras que afrontamos muchas dificultades que podrían solucionarse con este ministerio, como es el caso de la incertidumbre con el uso o no del glifosato para acabar con los cultivos ilícitos; el pánico económico generado con la advertencia de que es necesario el fracking en la explotación de hidrocarburos, si queremos tener gas natural asegurado para los próximos años y convertir a Colombia en una fuente de conocimientos para alcanzar su desarrollo económico y social, son, entre otras, las funciones específicas que le corresponderán. En el medio académico hay potencial humano digno, preparado y honesto para dirigir este nuevo ministerio. La Misión de Sabios para el desarrollo sostenible es el mejor garante para dar vida y orientar esta alternativa, acorde con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI).

Gerardo Dussán D

Cubrir los caños

SEÑOR DIRECTOR:



Los candidatos a la alcaldía de Bogotá han centrado sus planes en mejorar la movilidad solo a través de un hipotético metro. Así mismo, la actual administración se enfocó casi que exclusivamente en TransMilenio. Ni más metro ni TransMilenio por sí solos mejorarán la movilidad, la productividad y la eficiencia tanto del transporte público como del privado. Por ejemplo, debería pensarse, habida cuenta del altísimo flujo vehicular sobre la NQS y la Boyacá, en cubrir sus canales de aguas excretas y de lluvias a fin de habilitarlas para el flujo automotor. Al fin y al cabo, incluso en épocas de invierno, esos canales no rebasan el metro de altura y, además de abarcar casi el 50 por ciento del ancho de esas vías, han servido para que en sus alcantarillas abandonadas moren muchos indigentes y sean fuente de inseguridad ciudadana. Estéticamente, tampoco aportan demasiado a la ciudad, y desafortunadamente muchos ciudadanos los han convertido en destino de toda suerte de desperdicios.

Mayo Monroy