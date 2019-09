Defensa del oxígeno / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Qué bueno que siete países hayan firmado un acuerdo para defender la Amazonia. La protección de la selva tiene que ser en conjunto. Lástima que a Brasil no se lo vea comprometido. Y, desde luego, que Venezuela esté por fuera del acuerdo. Pero hay temor de que estos pactos no se lleven a la práctica por falta de voluntad política. Permita Dios que estemos equivocados. Proteger la Amazonia debería ser una política de Estado de cada nación, llegue quien llegue al poder, sea de izquierda, centro o derecha. Porque es defender la vida de las venideras generaciones, y esto no pude tener tinte político.

A todos los foros del mundo se debe llevar este asunto, pues se trata de no permitir que se arrase con los bosques, o sea, que poco a poco nos quedemos sin oxígeno, sin agua. Es decir, sin vida... Así que todos debemos vigilar para que los acuerdos sean realidad.

Carmen Rosa Novoa

Metro, caballito de batalla

SEÑOR DIRECTOR:



Durante la administración Peñalosa y la del gobierno de Juan Manuel Santos, después de más de 80 años de espera, se dio luz verde para la construcción del anhelado metro para la ciudad de Bogotá. Para ello se creó, reglamentó y delegó la responsabilidad de su construcción a la Empresa Metro. Sus estudios son hoy cuestionados en campañas políticas por cuatro candidatos a la alcaldía que, sin tener conocimientos técnicos, han tomado su construcción como ‘caballito de batalla’ de campaña, prometiendo unos que lo harán por arriba; otros, que por abajo; que pare aquí, que pare allá, que salga desde aquí, desde allá, que pase por aquí o por allá. Pueda ser que, quede quien quede, deje caminar este proyecto y nos permita ver a los colombianos terminado como sea, por arriba, por abajo o de medio lado, este bendito proyecto.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

La Fuerza Pública debe ser imparcial

SEÑOR DIRECTOR:



Las Fuerzas Militares y de Policía deben seguir en la atmósfera beneficiosa y saludable para la democracia de no participar activamente en las elecciones, pues ello les da paz y tranquilidad social a todos sus conformantes, asunto fundamental desde el punto de vista del justo medio, ya que al votar las hacemos tomar partido, lo cual no es recomendable para el monopolio de la fuerza, que por definición debe ser imparcial.

Convertir a la Fuerza Pública en fuerza electoral es un irrespeto a su marcialidad. La Fuerza Pública debe ser neutral, siempre.

Rogelio Vallejo Obando

Esta vez sí tendrán en cuenta al pensionado

SEÑOR DIRECTOR:



Otra vez, nuestro amado Congreso se digna dirimir el porcentaje de salud en nuestras pírricas pensiones. Cada vez se acorta el poder adquisitivo por el sistema acomodado de los gobiernos de turno, y los viejos siempre serán el trompo de poner. Nunca se han tenido en cuenta las necesidades de los pensionados, y mucho menos cómo favorecerlos. ¿Será que esta vez se conduelen los padres de la patria y, por primera vez, los pensionados, que le dieron su trabajo al país, logran sacar algo de dinero justo y se alivian sus necesidades?

Armando de J. Rey Blanco