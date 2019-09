Un delito contra todos / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:

​

Estos días hemos visto con un dolor muy cercano a las lágrimas los incendios forestales en la Amazonia de Brasil, Perú, Bolivia; la Amazonia nuestra, de toda la humanidad, cuya destrucción es prácticamente irrecuperable. Una selva quemada tardará muchos años en recuperarse, pero jamás volverán las aguas en la abundancia que tenían, ni la biodiversidad como era, completa, con sus musgos y lamas. Lo que cometen los que provocan los incendios es un crimen contra todos, y así tienen que ser juzgados por unas leyes duras. Pero falta justicia porque no hay voluntad política. Es hora de que miremos hacia nuestro país. Aquí hay incendios y talas ilegales todos los años. Me pregunto: ¿hay detenidos? En el Chocó, por ejemplo, hay tráfico de madera, todos lo saben; ¿quién controla? Por favor, tienen que reinventar las CAR. Y que los legisladores, si piensan en las futuras generaciones, en sus propios hijos, endurezcan las leyes contra uno de los delitos más graves, que no es valorado en sus justas proporciones. Solo hay que ir al campo para ver más potreros que montañas y escuchar muchas más motosierras que aves.

Ángel María Aguilar

Bogotá

La Invasión a Polonia en 1939

SEÑOR DIRECTOR:



En el recuento que hace este 1.º de septiembre Juan Rodríguez (pág. 2.4) sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión a Polonia, faltó mencionar que comunistas y nazis actuaron coordinadamente para repartirse Polonia. Y que, en desarrollo del pacto entre Stalin y Hitler del 23 de agosto de 1939, Alemania atacó el primero de septiembre y la Unión Soviética lo hizo dos semanas después, el 17 de septiembre de 1939. Y desató rápidamente el terror sobre los ciudadanos polacos, como lo demuestra la masacre del bosque de Katyn, donde en fosas comunes se encontraron 22.000 víctimas del clásico tiro en la nuca usado por la policía política. El gobierno de Gorbachov declaró que ese fue uno de los graves crímenes del estalinismo. Este 1.º de septiembre, el presidente alemán pidió perdón a Polonia por la invasión; ojalá también el Gobierno ruso haga lo mismo el 17 de septiembre.

Henry Ordóñez Potes

Nudos y falta de policía

SEÑOR DIRECTOR:



Estoy atrapado en medio de un tremendo trancón, voy viajando en un bus SITP que no ha avanzado un solo metro en un periodo de treinta minutos. El caos se debe al mal funcionamiento de un semáforo. Los vehículos formaron un nudo imposible de desatar sin la ayuda de la autoridad, que no aparece. Al contrario de las horas en que el horario de pico y placa está en vigor y aparecen de la nada para ‘expedir’ el parte correspondiente. Es prácticamente imposible ver a un policía apostado en una calle cualquiera ayudando a solucionar el trancón, y en caso de presentarse lo hacen de manera tardía, cuando la situación ya se ha resuelto por sí misma.

Cómo añoro los tiempos en que se veían los policías con el pito en la boca gesticulando movimientos rítmicos con las manos y brazos para dar solución a verdaderos problemas de movilidad vehicular.

Luis Daniel Barragán Peña

Bogotá