Fortalecer la paz / FORO DEL LECTOR

La paz no es un camino, la paz es el camino. Hoy más que nunca se debe convocar al país a seguir el cambio y reaccionar ante la declaración de unos pocos. Por las comunidades, por las regiones, por todos los colombianos.



Que la amenaza de ‘Iván Márquez’ sea solo otro argumento para que las fuerzas políticas se unan para procurar el cumplimiento del acuerdo y el reintegro de los miles de excombatientes que reingresaron a la sociedad y son ejemplo de lo que la paz significa para la mayoría de los colombianos, un verdadero progreso.



Colombia cuenta con las instituciones para continuar con el cumplimiento de la promesa de una mejor sociedad.

Carlos David Suárez Cabrera

Bogotá

La noticia que ha aparecido en los principales medios de comunicación del mundo, de que el bandolero ‘Iván Márquez’, junto a sus secuaces, anuncia entre otras cosas, que “la lucha continúa” deja los mismos síntomas que sentimos los colombianos en un episodio de duelo. Impotencia, angustia, miedo. Los protagonistas de ese mensaje son apátridas, que desde otro país están amenazando y llevando a los colombianos a que nos matemos unos a otros. Insensatez de quienes opinan que lo anunciado por el narcoterrorista, incluyendo los medios, debe llevarnos a los escenarios de la guerra del pasado, y que es el anuncio del fin del proceso de paz. Lo más grave es que sectores políticos se inculpen unos a otros por lo que está sucediendo.

Álvaro Sandoval Gómez

Aquí también ardemos

Grave lo que ocurre en la Amazonia brasilera, pero nosotros no estamos tan lejos ni geográfica ni conceptualmente.



Lo que pasa en Brasil está ocurriendo también en Colombia. Se parecen en la expansión forzada de los latifundios ganaderos. Este aspecto ha hecho que países del hemisferio norte estén vetando la carne de bovinos. Por ahí no es la cosa, porque aquí es vetada por muchos pobres que no tienen con que comprarla.



En nuestro país fue prácticamente invadida toda la reserva forestal de la Ley 2.ª de 1959 y ahora, los parques nacionales: primero para la coca y ahora para la ganadería. ¿Por qué? Esta requiere menos labor que la agricultura, pero estamos generando una catástrofe ambiental, destruyendo los pulmones que le quedan al mundo con los santuarios de fauna y flora dentro.

Fidel Vanegas Cantor

En las Grandes Ligas

Desde hace tiempo, en la Costa se critica la poca importancia que los medios del interior dan al béisbol. Ahora, debido a la excelente campaña de Giovanny Urshela en las Grandes Ligas, las cosas han cambiado hasta el punto de que es todo un personaje. Tanto que Fernando Londoño Hoyos dijo en su programa matinal de radio que el hecho de que un pelotero colombiano sea el tercera base de los Yankees equivale a que un futbolista de nuestro país sea titular en el Barcelona. Mientras tanto, en Cartagena se vive la ‘Urshelamanía’ en todo su furor.

Tomás Ochoa Andrade