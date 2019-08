Costosa declaración / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



El lunes de esta semana, el presidente de la junta directiva de Avianca apareció en un video dirigiéndose a un grupo de trabajadores de la empresa, diciendo que la compañía estaba en quiebra, que no estaba pagando sus deudas.



Este video voló más rápido que un jet, más allá, incluso, de las fronteras.

Esa imprudencia le costó a Avianca enormes pérdidas que contribuyen a agravar su situación. Cuando se dieron cuenta del nefasto resultado trataron de minimizar su efecto diciendo que esa palabra había sido usada coloquialmente; ya el mal estaba hecho.



Avianca fue una maravillosa empresa colombiana que, por inexcusables errores de su propietario, terminó en manos extranjeras. Ojalá esas situaciones no se vuelvan a repetir y la empresa centenaria, con su incomparable e icónica imagen del cóndor de los Andes, pueda seguir desplegando sus alas por los cielos del mundo.

Capitán Mario García Arango

Aviador

Las camisetas del mal

SEÑOR DIRECTOR:



Con una gran emoción y luego de bastante tiempo, regresé a nuestra Colombia de vacaciones durante casi un mes.



La víspera de mi regreso disfruté del ambiente singular del mercado de las pulgas de Usaquén, mezcla de artesanía, autenticidad y bohemia bogotana muy bien lograda. Sin embargo, me encontré con la triste banalización de la imagen de la persona que más daño ha hecho a nuestro país. Ahora, la esfinge del ‘patrón del mal’ se imprime en camisetas y diversos souvenirs como un objeto más, tal vez motivo de admiración y, por qué no decirlo, de adoración. En toda Alemania, no creo que se pueda comprar, al aire libre y en toda impunidad, la imagen de Adolfo Hitler, ni en ningún otro lugar, la de los criminales universales. ¿Será posible un día pasar esa dolorosa página y escribir la historia al derecho? Es decir: con los buenos siendo objeto de admiración y los malos, de repudio.

Carlos Raúl Jiménez Fandiño

Le-Mesnil-le-Roi (Francia)

Centenario de Benny Moré

SEÑOR DIRECTOR:



El pasado 24 de agosto recordamos al excelente cantante cubano Maximiliano Bartolomé Moré Gutiérrez, más conocido como Benny Moré, fecha esta en la que, nacido en la población de Santa Isabel de las Lajas en el año de 1919, se manifestó como el más exaltado vocalista de todos los tiempos. Por sus excentricidades en el canto, justamente llamado ‘El bárbaro del ritmo’ y también ‘El sonero mayor de Cuba’, Benny Moré cubrió todos los géneros antillanos, y en su repertorio incluyó un gran reconocimiento a Colombia, puesto que en una de sus visitas actuó en Medellín. Resultado de ello fue haber grabado cuatro temas colombianísimos, como fueron Pachito Eché, de Álex Tovar; La múcura, de Crescencio Salcedo; Salsipuedes, de Lucho Bermúdez, y Las mirlas, de José María Trespalacios y Clímaco Vergara. Así, este cubanísimo cantante ayudó a difundir nuestros aires tradicionales

.

Nos adherimos a la celebración de este centenario como un gran homenaje al más admirado por todos los amantes de la música cubana y antillana.

José Portaccio Fontalvo