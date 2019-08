Subsidios en TransMilenio / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:

Plausible que el Concejo de Bogotá haya aprobado que tanto militares como policías puedan acceder a TransMilenio gratuitamente; mas, para hacer efectivo tal beneficio, la Administración debería seguir manteniendo una tarjeta especial Tu Llave para ellos sin costo, a fin de recabar información sobre su uso para medir la incidencia del subsidio, los costos y las bondades derivadas. De mediar solo la identificación del uniforme para entrar sin pagar, con el tiempo derivaría en que muchos pícaros civiles y personal castrense ya retirado terminen portándolo para colarse. Y en ello no le falta razón al alcalde mayor al preguntar de dónde saldrá el dinero que soportará tal beneficio, pues, incluso usando una tarjeta específica, ¿cómo evitar que tanto policías como militares permitan que sus familias, amigos o conocidos se beneficien de tal subsidio en calidad de ‘pases de cortesía’? Estamos en Colombia, donde ‘hecha la ley, hecha la trampa”.

Mayo Monroy

Mucho ruido y pocas nueces

EL TIEMPO ha informado sobre la libertad que los jueces concedieron a varios implicados en graves delitos de corrupción que se ventilan ante la justicia. El vencimiento de términos fue la razón que esgrimieron los jueces para abrir los barrotes. Aquí no se trata simplemente del inexorable paso del tiempo, estamos frente a la inacción de los funcionarios que tienen la obligación de actuar y no cumplen con su deber. En esta espiral de responsabilidades, los jueces culpan a los fiscales; estos, a la defensa, y esta, a la ley. Algo muy grave está pasando con la justicia en general y con la Fiscalía en particular; en medio de espectaculares operativos se anuncia la captura de presuntos delincuentes, con el tiempo vamos perdiendo el rastro de tantos acontecimientos; algún día y de repente, somos sorprendidos por la noticia de que los autores recobraron la libertad por vencimiento de términos. Mucho ruido y pocas nueces, podríamos concluir.

Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Carreteras con ciclorrutas

Es una gran vergüenza que cada día muera un ciclista en nuestras carreteras. Y más vergüenza debería darles a los politiqueros que salen a felicitarlos cuando triunfan. Pero no se acordaron de ellos cuando diseñaron las autopistas 4G sin dejar el espacio para las ciclorrutas. Ese reclamo fue hecho por este medio con la respectiva publicación hace unos años. Esto debe ser escuchado, lo mismo que las medidas para evitar estas muertes. Además de los deportistas, las ciclorrutas son para campesinos o para los niños que van a la escuela, como fue el caso de Nairo Quintana.

Fidel Vanegas Cantor

Injusticias de nuestra justicia

Circulan por redes sociales muchos mensajes relacionados con la ineficiencia y corrupción en la justicia colombiana. Uno de ellos, ilustrado con un martillo que entre puntillas clava la más recta, dice: “Siempre se golpea al que es recto. A los torcidos, generalmente, se los deja tranquilos”. Qué pesar, pero es una realidad. La avalancha de estos mensajes refleja el desconcierto y la indignación nacional por las injusticias de nuestra justicia. Sin su reforma estructural y saneamiento, ¿cómo cimentar una verdadera y duradera paz?

Luis Iván Perdomo Cerquera