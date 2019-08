Sobre libertad por vencimiento de términos / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Leí con atención el editorial 'El debate judicial' (26-8-2019), y en mi calidad de juez penal del Circuito agradezco la forma como trató un tema que fácilmente se convierte en motivo de discursos de ocasión por estas épocas de elecciones.



Quiero señalar además que es muy común que los jueces no nos enteremos de las modificaciones sino cuando ya son leyes de la república y que de ellas solo se consulte a los altos magistrados (muchos de los cuales no han sido jueces). Esto sin dejar de hacer notar que las estadísticas muestran una mejora notable en los tiempos del servicio de justicia (cosa que suele pasar desapercibida).



Tengo la impresión, y la certeza, de que con pocos ajustes, orientados más por el sentido común, se podría hacer mucho. Y de que una ley con pocos artículos, sencilla, con un sentido más práctico, sin grandes teorías ni rebuscadas elucubraciones, puede hacer mucho. Algo así como: únicas causales para suspender audiencias, efectos de la inasistencia de las partes, medidas en caso de inasistencia, etc.

Juan Carlos Bolaños Motta

El fuego contra la humanidad





Como si el cambio climático no fuera suficiente, ahora el salvajismo humano nos ha llevado a deforestar el más importante pulmón de la Tierra para exponerlo a las incontrolables quemas que arrasan con todo lo que encuentran a su paso, mientras el humo ya sofoca las grandes ciudades de la región amazónica como consecuencia de la ambición expansionista de unos pocos. Esto es algo nunca visto y de lo que no se tenía referencia. Este ecocidio catastrófico no tiene color político, ni raza, ni credo ni clase social; es, simplemente, una amenaza apocalíptica para la especie humana. Por favor, reaccionemos, no seamos indiferentes ni irresponsables, pues esto no solo sucede allá; miremos más cerca y encontraremos regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Natural Los Katíos y la parte central del Huila, que ya padece situaciones parecidas.

Gerardo Dussán D.

Betty no envejece





El comentario del periódico El País de España, que enfatiza la no caducidad de la novela colombiana Betty la Fea, confirma que podrían pasar otros veinte años y la novela seguirá cautivando a la teleaudiencia mundial. Es un caso similar al del Chavo del ocho, Chespirito y el Chapulín Colorado, a los que no les pasan los años, solamente los cambios generacionales.

Fernando Cortés Quintero

Vandalismo de aerosol





Rayar paredes y afear la estética de cualquier inmueble con aerosoles se ha vuelto una práctica cada vez más creciente, y lo más preocupante: no hay medidas para impedirlo. Afectar bienes ajenos con esta forma de acto vandálico resulta perturbador, tanto para el propietario del bien como para aquellos que los observan. A diferencia del grafiti artístico en lugares adecuados, no hay razón para que se acepte, tolere y permita esta clase de expresiones. Persuasión o castigo; de lo contrario, ¿cómo detenerlos?

Wadid Arana